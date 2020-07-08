Волинську пшеницю молотив комбайн, який встановив світовий рекорд
Сьогодні, 02:16
На Волині у зборі урожаю брав участь зернозбиральний комбайн, який встановив світовий рекорд.
Про це йдеться на сайті AgroTimes.
Комбайн New Holland CR10.90 встановив рекорд, який уже 7 років не може перевершити жодна інша машина, зібравши 797,656 т пшениці менше ніж за 8 год. Цьогоріч такий комбайн поставили у Волинську область. Про це повідомляє прес-служба New Holland Agriculture на своїй Фейсбук-сторінці.
Максимальна потужність комбайну New Holland CR10.90 становить 680 к. с., місткість зернового бункера – 14500 л.
Агрегат оснащений двороторною системою обмолоту Twin Rotor.
Жатка для збирання кукурудзи може мати від 8 до 12 рядів. Зернові жатки мають робочу ширину від 6,1 до 10,67 м:
High Capacity – 6,1-9,15 м,
Varifeed – 6,70-12,5 м,
Superflex – 9,15-10,67 м.
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Про це йдеться на сайті AgroTimes.
Комбайн New Holland CR10.90 встановив рекорд, який уже 7 років не може перевершити жодна інша машина, зібравши 797,656 т пшениці менше ніж за 8 год. Цьогоріч такий комбайн поставили у Волинську область. Про це повідомляє прес-служба New Holland Agriculture на своїй Фейсбук-сторінці.
Максимальна потужність комбайну New Holland CR10.90 становить 680 к. с., місткість зернового бункера – 14500 л.
Агрегат оснащений двороторною системою обмолоту Twin Rotor.
Жатка для збирання кукурудзи може мати від 8 до 12 рядів. Зернові жатки мають робочу ширину від 6,1 до 10,67 м:
High Capacity – 6,1-9,15 м,
Varifeed – 6,70-12,5 м,
Superflex – 9,15-10,67 м.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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