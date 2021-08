Волинську пшеницю молотив комбайн, який встановив світовий рекорд

На Волині у зборі урожаю брав участь зернозбиральний комбайн, який встановив світовий рекорд.Про це йдеться на сайті AgroTimes. Комбайн New Holland CR10.90 встановив рекорд, який уже 7 років не може перевершити жодна інша машина, зібравши 797,656 т пшениці менше ніж за 8 год. Цьогоріч такий комбайн поставили у Волинську область. Про це повідомляє прес-служба New Holland Agriculture на своїй Фейсбук-сторінці.Максимальна потужність комбайну New Holland CR10.90 становить 680 к. с., місткість зернового бункера – 14500 л.Агрегат оснащений двороторною системою обмолоту Twin Rotor.Жатка для збирання кукурудзи може мати від 8 до 12 рядів. Зернові жатки мають робочу ширину від 6,1 до 10,67 м:High Capacity – 6,1-9,15 м,Varifeed – 6,70-12,5 м,Superflex – 9,15-10,67 м.