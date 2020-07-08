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Волинську пшеницю молотив комбайн, який встановив світовий рекорд

Волинську пшеницю молотив комбайн, який встановив світовий рекорд
На Волині у зборі урожаю брав участь зернозбиральний комбайн, який встановив світовий рекорд.

Про це йдеться на сайті AgroTimes.

Комбайн New Holland CR10.90 встановив рекорд, який уже 7 років не може перевершити жодна інша машина, зібравши 797,656 т пшениці менше ніж за 8 год. Цьогоріч такий комбайн поставили у Волинську область. Про це повідомляє прес-служба New Holland Agriculture на своїй Фейсбук-сторінці.

Максимальна потужність комбайну New Holland CR10.90 становить 680 к. с., місткість зернового бункера – 14500 л.

Агрегат оснащений двороторною системою обмолоту Twin Rotor.

Жатка для збирання кукурудзи може мати від 8 до 12 рядів. Зернові жатки мають робочу ширину від 6,1 до 10,67 м:

High Capacity – 6,1-9,15 м,
Varifeed – 6,70-12,5 м,
Superflex – 9,15-10,67 м.

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Теги: Волинь, урожай, жнива
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