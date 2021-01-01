У луцьких дворах, де роблять капремонт, зрізали понад 80 дерев. ВІДЕО





Лучанка Олеся розповіла



"Дерева вже були старі, як світ, бо будинок з 56-го року, то можете уявити. Тут мають робити стоянку, щось трохи окультурити, бо ж скільки років ніхто нічого не робив", – зазначила жінка.



На місці проведення робіт 27 серпня робітник, який не представився, повідомив: усього зрізали 86 дерев згідно з проєктом капремонту, затвердженим директором департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Миколою Осіюком.



У документі вказано, що дерева різних порід – клени, ялини, ясени та фруктові – усі в діаметрі не більше 70 сантиметрів. Вартість капітального ремонту дворів, зазначив Микола Осіюк, становить орієнтовно 5 мільйонів гривень.



Зі слів комунальника, перед початком робіт із мешканцями трьох багатоповерхівок видалення цих дерев, окремі з яких є аварійними або заважають розширенню, узгодили.



"Там не було зливової каналізації, це облаштовуємо. І всі дерева, які хотіли мешканці видалити, видалили", – повідомив начальник департаменту ЖКГ міськради.



Після завершення капітального ремонту дворів із мешканцями будуть вирішувати, які нові дерева посадити у дворах, каже Микола Осіюк.



В основному у дворах та під вікнами будинків посаджені фруктові дерева: вишні, сливи, говорить начальниця відділу екології Луцької міськради



"Вони мають не тривалий термін життя – 40-50 років. Зрозуміло, що кількість зеленої маси зменшиться, але погіршення умов чи екологічної ситуації це не викличе", – додала екологиня.





Завершити ремонт дворів на проспекті Перемоги 20, 22 та 26 планують до кінця 2021 року, додав Микола Осіюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час капітального ремонту прибудинкових територій зрізали 86 дерев. Будівельні роботи тривають на проспекті Перемоги 20, 22 та 26.Лучанка Олеся розповіла Суспільному : мешканці цих дворів давно чекали на реконструкцію."Дерева вже були старі, як світ, бо будинок з 56-го року, то можете уявити. Тут мають робити стоянку, щось трохи окультурити, бо ж скільки років ніхто нічого не робив", – зазначила жінка.На місці проведення робіт 27 серпня робітник, який не представився, повідомив: усього зрізали 86 дерев згідно з проєктом капремонту, затвердженим директором департаменту житлово-комунального господарства Луцькради Миколою Осіюком.У документі вказано, що дерева різних порід – клени, ялини, ясени та фруктові – усі в діаметрі не більше 70 сантиметрів. Вартість капітального ремонту дворів, зазначив Микола Осіюк, становить орієнтовно 5 мільйонів гривень.Зі слів комунальника, перед початком робіт із мешканцями трьох багатоповерхівок видалення цих дерев, окремі з яких є аварійними або заважають розширенню, узгодили."Там не було зливової каналізації, це облаштовуємо. І всі дерева, які хотіли мешканці видалити, видалили", – повідомив начальник департаменту ЖКГ міськради.Після завершення капітального ремонту дворів із мешканцями будуть вирішувати, які нові дерева посадити у дворах, каже Микола Осіюк.В основному у дворах та під вікнами будинків посаджені фруктові дерева: вишні, сливи, говорить начальниця відділу екології Луцької міськради"Вони мають не тривалий термін життя – 40-50 років. Зрозуміло, що кількість зеленої маси зменшиться, але погіршення умов чи екологічної ситуації це не викличе", – додала екологиня.Завершити ремонт дворів на проспекті Перемоги 20, 22 та 26 планують до кінця 2021 року, додав Микола Осіюк.

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