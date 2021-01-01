Папа Римський відправив диплом сонячній дівчинці з Луцька. ФОТО





Радісною подією поділилася її мама Тетяна Сухачевська, - пише Вісник і Ко.



Малюнок і лист Улянки відправили Папі Римському, від якого і прийшов диплом. Жінка бажає всім непохитної віри в себе і в свої сили. Дитину мама виховує сама.





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