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Папа Римський відправив диплом сонячній дівчинці з Луцька. ФОТО

Папа Римський відправив диплом сонячній дівчинці з Луцька. ФОТО
У Луцьку дівчинка із синдромом Дауна Уляна Сухачевська отримала диплом з Ватикану.

Радісною подією поділилася її мама Тетяна Сухачевська, - пише Вісник і Ко.

Малюнок і лист Улянки відправили Папі Римському, від якого і прийшов диплом. Жінка бажає всім непохитної віри в себе і в свої сили. Дитину мама виховує сама.

Папа Римський відправив диплом сонячній дівчинці з Луцька. ФОТО
Папа Римський відправив диплом сонячній дівчинці з Луцька. ФОТО
Папа Римський відправив диплом сонячній дівчинці з Луцька. ФОТО

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Теги: Луцьк, Папа Римський, диплом
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