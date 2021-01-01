вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин виспівав друге місце на «Чорноморських іграх». ВІДЕО

Волинянин виспівав друге місце на «Чорноморських іграх». ВІДЕО
Юний житель Нововолинська Денис Гришук здобув друге місце на Всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі «Чорноморські ігри» на Херсонщині.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мати юного співака Тетяна Дячук.

У фестивалі взяли участь діти віком від 6-ти до 16-ти років, з різних куточків України. Волинянин зайняв на фестивалі друге місце.

На малій Батьківщині Дениса Грищука радо зустріли мешканці міста, щоб привітати з перемогою. У Палаці культури тріо «Лебедине Крило» виступили з щирими привітаннями та побажали юному артисту успіхів у розвитку співочої кар’єри.

«Хочеться висловити подяку Палацу культури та тріо «Лебедине Крило» за привітання з такою важливою перемогою, що перший раз приїхала в наш Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості. А також дякуємо публіці, яка так тепло приймає нашого маленького співака», – написала матір Дениса.

Дитячий пісенний фестиваль тривав з 20-го про 22-ге серпня у Скадовську. Денис виступив з піснею «L’amore si muove».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чорноморські ігри, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин виспівав друге місце на «Чорноморських іграх». ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кріштіану Роналду перейшов у новий клуб
27 серпень, 23:34
Власник електросамоката, яким у Луцьку збили 4-річну дівчинку, хоче відшкодувати лікування
27 серпень, 22:59
Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
27 серпень, 22:12
Схожі новини
28 серпня на Волині: гортаючи календар 28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки Закинутий ФАП у волинському селі стане оселею для родини місцевої фельдшерки
27 серпень, 17:20
На Волині чоловіка судили за 100 грам знайденого у лісі бурштину: яке покарання він отримав На Волині чоловіка судили за 100 грам знайденого у лісі бурштину: яке покарання він отримав
27 серпень, 16:51
На Волині затримали трактор з незаконним лісом На Волині затримали трактор з незаконним лісом
27 серпень, 14:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин виспівав друге місце на «Чорноморських іграх». ВІДЕО
Сьогодні, 00:15
 0
28 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кріштіану Роналду перейшов у новий клуб
27 серпень, 23:34
 0
Власник електросамоката, яким у Луцьку збили 4-річну дівчинку, хоче відшкодувати лікування
27 серпень, 22:59
 0
Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
27 серпень, 22:12
 0
Медіа
відео
1/8