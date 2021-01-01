Волинянин виспівав друге місце на «Чорноморських іграх». ВІДЕО

Юний житель Нововолинська Денис Гришук здобув друге місце на Всеукраїнському благодійному дитячому фестивалі «Чорноморські ігри» на Херсонщині.Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала мати юного співака Тетяна Дячук.У фестивалі взяли участь діти віком від 6-ти до 16-ти років, з різних куточків України. Волинянин зайняв на фестивалі друге місце.На малій Батьківщині Дениса Грищука радо зустріли мешканці міста, щоб привітати з перемогою. У Палаці культури тріо «Лебедине Крило» виступили з щирими привітаннями та побажали юному артисту успіхів у розвитку співочої кар’єри.«Хочеться висловити подяку Палацу культури та тріо «Лебедине Крило» за привітання з такою важливою перемогою, що перший раз приїхала в наш Нововолинський центр дитячої та юнацької творчості. А також дякуємо публіці, яка так тепло приймає нашого маленького співака», – написала матір Дениса.Дитячий пісенний фестиваль тривав з 20-го про 22-ге серпня у Скадовську. Денис виступив з піснею «L’amore si muove».