В Україну привезли отруйні дитячі іграшки з Китаю





У пластиковій іграшці у вигляді жабки кількість свинцю перевищує максимально допустимий у 164 рази, - пише



В Одеській області виявили партію іграшок з Китаю, в яких масова частка свинцю перевищує допустиму кількість у 164 рази. Про це повідомили в п'ятницю, 27 серпня, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.



Шкідливу продукцію китайського виробництва виявили під час позапланової перевірки.



Під час лабораторних досліджень було встановлено, що музична іграшка Звірятко-малятко має високий рівень загрози за вмістом свинцю. Зокрема, масова частка речовини була перевищеною в 164 рази.



"Постачальнику іграшки заборонили розміщувати продукцію на ринку України", - відзначили у відомстві.



Водночас небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони знову побачать цю іграшку на прилавках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні заборонили поставки і продаж пластикових музичних іграшок у вигляді жабок через невідповідність для ринку їхніх норм безпеки.У пластиковій іграшці у вигляді жабки кількість свинцю перевищує максимально допустимий у 164 рази, - пише Кореспондент В Одеській області виявили партію іграшок з Китаю, в яких масова частка свинцю перевищує допустиму кількість у 164 рази. Про це повідомили в п'ятницю, 27 серпня, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.Шкідливу продукцію китайського виробництва виявили під час позапланової перевірки.Під час лабораторних досліджень було встановлено, що музична іграшка Звірятко-малятко має високий рівень загрози за вмістом свинцю. Зокрема, масова частка речовини була перевищеною в 164 рази."Постачальнику іграшки заборонили розміщувати продукцію на ринку України", - відзначили у відомстві.Водночас небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони знову побачать цю іграшку на прилавках.

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