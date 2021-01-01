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В Україну привезли отруйні дитячі іграшки з Китаю

В Україну привезли отруйні дитячі іграшки з Китаю
В Україні заборонили поставки і продаж пластикових музичних іграшок у вигляді жабок через невідповідність для ринку їхніх норм безпеки.

У пластиковій іграшці у вигляді жабки кількість свинцю перевищує максимально допустимий у 164 рази, - пише Кореспондент.

В Одеській області виявили партію іграшок з Китаю, в яких масова частка свинцю перевищує допустиму кількість у 164 рази. Про це повідомили в п'ятницю, 27 серпня, в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області.

Шкідливу продукцію китайського виробництва виявили під час позапланової перевірки.

Під час лабораторних досліджень було встановлено, що музична іграшка Звірятко-малятко має високий рівень загрози за вмістом свинцю. Зокрема, масова частка речовини була перевищеною в 164 рази.

"Постачальнику іграшки заборонили розміщувати продукцію на ринку України", - відзначили у відомстві.

Водночас небайдужих споживачів просять повідомляти, якщо вони знову побачать цю іграшку на прилавках.

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Теги: іграшки, Україна
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