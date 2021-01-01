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Євро значно зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 28 серпня

Євро значно зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 28 серпня
Курс долара у Луцьку станом на 28 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.796, а продаж – 27.048.

Євро при купівлі становить – 31.405, продажу – 31.867.

Курс російського рубля: купівля – 0.323 продаж – 0.375.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.517, продаж – 7.069.

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Теги: курс гривні, Луцьк
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