Євро значно зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 09:37
Курс долара у Луцьку станом на 28 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.796, а продаж – 27.048.
Євро при купівлі становить – 31.405, продажу – 31.867.
Курс російського рубля: купівля – 0.323 продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.517, продаж – 7.069.
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Євро при купівлі становить – 31.405, продажу – 31.867.
Курс російського рубля: купівля – 0.323 продаж – 0.375.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.517, продаж – 7.069.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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