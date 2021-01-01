Євро значно зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 28 серпня





Євро при купівлі становить – 31.405, продажу – 31.867.



Курс російського рубля: купівля – 0.323 продаж – 0.375.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.517, продаж – 7.069.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку станом на 28 серпня 2021 року в обмінниках такий: купівля – 26.796, а продаж – 27.048.Євро при купівлі становить – 31.405, продажу – 31.867.Курс російського рубля: купівля – 0.323 продаж – 0.375.Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.517, продаж – 7.069.

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