Як українцям зібрати дитину до школи та у скільки це обійдеться: поради експертів









Список канцелярії



Ціна канцелярського приладдя залежить не тільки від його якості, а й ,так би мовити, дизайну. Чим яскравіше та краще оздоблені ручки, пенали чи тека з зошитами - тим вони дорожче коштуватимуть. Саме тому на цьому можна трохи заощадити.



Орієнтовний список шкільного приладдя:



- ручка - від 2 грн

- коректор - від 8 грн

- простий олівець - від 2 грн

- лінійка - від 2 грн,

- пенал - від 15 до 500 грн (з набором канцелярії)

- тека для зошитів - від 15 грн

- тека для праці - від 30 грн

- набір обкладинок для підручників (10 шт.) - від 50 грн

- набір обкладинок для зошитів (10 шт.) - від 15 грн

- щоденник - від 15 до 200 грн



Для учнів старших класів список доповнить:



- набір для креслення - від 50 грн

- атлас - від 30 грн

- контурні карти - від 20 грн



Орієнтований список канцелярії для творчості:



- кольорові олівці - від 35 грн

- фломастери - від 15 грн

- альбом для малювання - від 12 грн

- точилка для олівців - від 5 грн

- гумка - від 2 грн

- акварельні фарби - від 15 грн

- гуаш - від 25 грн

- пензель для малювання - від 5 грн

- клей - від 10 грн

- набір кольорового паперу - від 15 грн

- набір кольорового картону - від 20 грн

- ножиці - від 13 грн

- ніж канцелярський - від 10 грн

- пластилін - від 15 грн

- дошка для пластиліну - від 8 грн



Шкільна форма



Одяг для школяра - це найбільш витратна стаття бюджету. Шкільна форма, спортивна форма, взуття може обійтися у різні суми, бо залежить від фінансових можливостей.



Ціна комплекту шкільної форми залежить від якості матеріалу (синтетика чи натуральні волокна), виробника (український чи іноземний), а також кількості речей.



Шкільна форма для хлопчика - сорочка, піджак, жилет, а також туфлі - обійдеться близько 1,5 тис. грн. Якщо одяг пошитий із дорожчих матеріалів, то ціна комплекту може зрости удвічі.



Вартість одягу:



- штани - від 200 грн

- піджак - від 400 грн

- жилет - від 300 грн

- туфлі - від 500 грн



Спортивна форма для хлопчиків обійдеться у середньому 500 грн. Кросівки - від 300 грн.



Шкільна форма для дівчаток - блузка, спідниця, жакет, штани обійдуться у понад 1,5 тис. грн. Утім, за одяг із натуральних тканин чи шкіряне взуття доведеться викласти щонайменше удвічі більше.



Вартість одягу:



- штани - від 200 грн

- спідниця - від 200 грн

- блузка - від 150 грн

- жакет - від 500 грн

- туфлі - від 500 грн



Спортивна форма для дівчаток обійдеться від 500 грн. Кросівки - від 300 грн.



Шкільний портфель, рюкзак чи ранець



Ранець чи портфель передусім повинен бути зручним і функціональним, а також подобатися його власнику - школяреві. Важливо, аби і портфелі, і рюкзаки, і ранці були пошиті з екологічної тканини, були стійким до вологи, а ще з них легко витирався бруд. Крім того, лямки повинні регулюватися, аби можна було розмістити на рівні спини. Для зручності варто обирати аксесуар з кількома відділеннями та кишеньками. Важливий елемент також - це світловідбивні елементи.



Портфель має тверді стінки, одну ручку і ремінь. Тому його можна носити лише в одній руці чи на одному плечі. Фахівці не радять його купувати для першачків, адже він нерівномірно розділяє навантаження - це негативно може позначитися на поставі.



Вартість портфелів - від 300 грн. Іноземного виробництва аксесуари значно дорожчі - можуть сягати 4 тис. грн.



Рюкзак не має жорсткого каркасу, але у нього є дві лямки, аби носити на спині. Цей аксесуар популярний серед учнів старших класів. Крім того, без ортопедичної спинки він також може впливати на поставу.



Вартість рюкзаків стартує від 100 грн - це найдешевші варіанти. Середня ціна - 500 грн. Рюкзаки іноземного виробництва коштують понад 2,5 тис. грн.



Ранець має твердий каркас і добре тримає форму, а тому для учнів початкової школи варто купувати саме його. Слід орієнтуватися на аксесуари з ортопедичною спинкою, яка повторює будову спини дитини та підтримує правильну поставу.



Вартість ранця - від 200 грн. Утім, тут можуть бути питання до його якості. Якісніші коштують у межах 700-1000 грн. Вартість сягає 3 тис. грн.



Зошити, книжки і підручники



Кількість зошитів та аркушів у ньому залежить від того, у якому класі навчається школяр. Так, для першачків зошитів потрібно небагато, бо пишуть вони мало, та й мають спеціальні зошити для прописів. Першачки користуються зошитами у косу лінію та у клітинку на 12-18 аркушів. Папір не повинен бути дуже білим, лінії - чіткими, а щільність аркушів - у межах 60-80 г/м².



Далі, залежно від класу, потрібні зошити у лінію. Збільшується також і кількість аркушів: на 18, 24, 36, 45 чи 96 аркушів.



Вартість:



- зошит на 12 аркушів - від 2 грн

- зошит на 18 аркушів - від 3 грн

- зошит на 24 аркушів - від 5 грн

- зошит на 36 аркушів - від 8 грн

- зошит на 48 аркушів - від 8 грн

- зошит на 96 аркушів - від 15 грн



Навчальними підручниками учнів забезпечують навчальні заклади. Додатково батьки можуть купувати спеціальні зошити для прописів. У старших клалах додатково потрібні атласи, контурні карти, зошити для лабораторних робіт на різні предмети, словники тощо.



Корисні ґаджети



Чи потрібний першокласнику в школі смартфон - вирішувати тільки батькам. Утім, фахівці не радять дозволяти бодай учням 1-4 класів носити їх на уроки. Це може позначитися на успішності дітей, вони відволікатимуться на ґаджет, а також його можна загубити чи вкрасти. Якщо батькам важливо перебувати з дітьми на зв'язку, коли ті перебуваю у навчальному заклад, то варто купити звичайний кнопковий телефон. Аби обмежити функції пристрою лише дзвінками.



"У 1-4 класі смартфони точно не потрібні. Більше того, навіть шкідливі. Шкідливі перш за все тому, що в дитинстві у "дітей екрану" не буде дитинства", - розповів ТСН.ua освітній експерт Віктор Громовий.



Натомість корисними можуть виявитися смарт-годинники. По-перше, за допомогою деяких можна телефонувати. По-друге, більшість мають GPS-модем, який допоможе визначити місцеперебування дитини. По-третє, вони відстежують кількість кроків та навіть моніторять сон дитини.



Школярам старших класів корисною буде електронна книга. Всіх улюблених авторів чи необхідних для читання за шкільною програмою, можна легко вмістити в один пристрій. Завантажити на ґаджет також можна словники та довідники, таблиці та схеми.



Під час навчання корисним буде ноутбук і планшет. На них також можна читати, друкувати чи переглядати необхідні фільми та ролики. Утім, для дітей варто обмежувати час користування пристроями, адже використовувати їх можна не лише з освітньою метою. Таким чином зловживання ґаджетами може обернутися погіршенням зору та постави, і зменшенням фізичної активності, і порушенням сну.



Скільки коштує зібрати дитину до школи



Вартість комплекту одягу для дітей буде різнитися з огляду на те, скільки і яких речей купували батьки. Якщо відштовхуватися від найдешевших варіантів, то шкільна форма, туфлі, спортивний костюм та кросівки для хлопчика обійдуться у 2300 грн. Для дівчинки - 2350 грн. За ранець, портфель чи рюкзак доведеться викласти у середньому 500 грн.



Одягнувши школярів, потрібно не забути і про канцелярське приладдя. Орієнтовна кількість для першачків:



- 10 зошитів на 12 аркушів - 20 грн

- теки для зошитів і праці - 45 грн

- обкладинки для зошитів і підручників - 65 грн

- 3 ручки - 6 грн

- 2 олівці - 4 грн

- лінійка - 2 грн

- пенал - 15 грн

- фломастери і кольорові олівці - 50 грн

- альбом для малювання - 12 грн

- пластилін - 15

- кольоровий папір і картон - 35 грн

- клей - 10 грн

- ножиці - 13 грн



Мінімальна ціна такого набору становитиме - 292 грн.



Поради батькам



Як зекономити на купівлі речей?



Для батьків, які прагнуть зекономити, фахівці радять придивитися до вживаних речей. Різні варіанти можна знайти на спеціалізованих сайтах. Економія може сягати половини суми, а то й більше, витраченої на новий одяг. У понад двічі дешевше можна придбати і рюкзак чи портфель. За даними аналітики OLX, комплект одягу для хлопчика обійдеться у 800 грн, для дівчаток - 750. Вживаний рюкзак можна придбати за 250 грн.



Чи потрібно купувати ґаджети?



"Дітей неможливо відлучати від телефонів і ґаджетів, адже вони з ними "зрослися" і "склеїлися". Це вже частина їхнього дитячого повноцінного життя. Але і дивитися в ґаджети весь день в школі на уроках шкідливо і дратівливо.Тому ми впровадили компромісний варіант. Один день на тиждень нехай приносять ґаджети, наприклад, щоп'ятниці. Але не для забав, а для спеціально підготовлених уроків для роботи з інформацією, щоб була користь. важливо, щоб діти не відчували тотальної заборони на свою улюблену "іграшку", - розповів ТСН.ua Володимир Співаковський, президент освітньої корпорації Гранд.



Скільки кишенькових грошей давати дітям?



Чи варто дітям давати гроші і яку суму - вирішувати батькам, вважають фахівці. Сума залежить від місця проживання і можливостей витратити ці гроші саме в школі, вважає освітній експерт Віктор Громовий: "Не завжди дитина раціонально витрачає. Наприклад, як директор гімназії в центрі міста я боровся із продавцями слабоалкогольних напоїв в кіосках поряд з нами. Якщо є нормальний шкільний буфет із широким асортиментом випічки, соків тощо, то це 30-50 грн на день. Можна купити щось і в торгових автоматах. Крім того, за необхідності, слід давати гроші на дорогу".



Якщо підсумувати слова фахівця, то сума на день може коливатися від 50 до 70 грн - це кошти на обід, а також дорогу.



Своєю чергою, Володимир Співаковський наголошує: кишенькові гроші дітям давати можна і потрібно, щоб вони звикали до того, що вони існують. "Вищий пілотаж - це коли в школі проводяться реальні економічні тренінги, де діти можуть використовувати свої кишенькові гроші. Правда, часто такі ініціативи розбиваються об грошовий буллінг, коли гроші у дітей хтось відбирає. Тоді потрібно проводити спеціальні кейс-уроки на тему, що і як робити з грошима: чи витрачати, накопичувати, інвестувати, втрачати, дарувати, не користуватися ними, і т.д", - розповів він.



Як бачимо, скільки коштує зібрати дитину до школи - залежить насамперед від фінансових можливостей батьків. Адже хтось купує дешевшу канцелярію чи одяг, хтось віддає перевагу дорожчим. Утім, не варто купувати занадто дорогий одяг - діти швидко ростуть. А зекономити на покупках можна, якщо, приміром, купувати вживані речі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед початком нового навчального року перед батьками - особливо першокласників, постають запитання: що необхідно для школи і у скільки це обійдеться гаманцеві. Виявляється, що збирання до школи - справа недешева. ТСН.ua підготував матеріал про те, що необхідно для школи та у скільки це обійдеться.Ціна канцелярського приладдя залежить не тільки від його якості, а й ,так би мовити, дизайну. Чим яскравіше та краще оздоблені ручки, пенали чи тека з зошитами - тим вони дорожче коштуватимуть. Саме тому на цьому можна трохи заощадити.Орієнтовний список шкільного приладдя:- ручка - від 2 грн- коректор - від 8 грн- простий олівець - від 2 грн- лінійка - від 2 грн,- пенал - від 15 до 500 грн (з набором канцелярії)- тека для зошитів - від 15 грн- тека для праці - від 30 грн- набір обкладинок для підручників (10 шт.) - від 50 грн- набір обкладинок для зошитів (10 шт.) - від 15 грн- щоденник - від 15 до 200 грнДля учнів старших класів список доповнить:- набір для креслення - від 50 грн- атлас - від 30 грн- контурні карти - від 20 грнОрієнтований список канцелярії для творчості:- кольорові олівці - від 35 грн- фломастери - від 15 грн- альбом для малювання - від 12 грн- точилка для олівців - від 5 грн- гумка - від 2 грн- акварельні фарби - від 15 грн- гуаш - від 25 грн- пензель для малювання - від 5 грн- клей - від 10 грн- набір кольорового паперу - від 15 грн- набір кольорового картону - від 20 грн- ножиці - від 13 грн- ніж канцелярський - від 10 грн- пластилін - від 15 грн- дошка для пластиліну - від 8 грнОдяг для школяра - це найбільш витратна стаття бюджету. Шкільна форма, спортивна форма, взуття може обійтися у різні суми, бо залежить від фінансових можливостей.Ціна комплекту шкільної форми залежить від якості матеріалу (синтетика чи натуральні волокна), виробника (український чи іноземний), а також кількості речей.Шкільна форма для хлопчика - сорочка, піджак, жилет, а також туфлі - обійдеться близько 1,5 тис. грн. Якщо одяг пошитий із дорожчих матеріалів, то ціна комплекту може зрости удвічі.Вартість одягу:- штани - від 200 грн- піджак - від 400 грн- жилет - від 300 грн- туфлі - від 500 грнСпортивна форма для хлопчиків обійдеться у середньому 500 грн. Кросівки - від 300 грн.Шкільна форма для дівчаток - блузка, спідниця, жакет, штани обійдуться у понад 1,5 тис. грн. Утім, за одяг із натуральних тканин чи шкіряне взуття доведеться викласти щонайменше удвічі більше.Вартість одягу:- штани - від 200 грн- спідниця - від 200 грн- блузка - від 150 грн- жакет - від 500 грн- туфлі - від 500 грнСпортивна форма для дівчаток обійдеться від 500 грн. Кросівки - від 300 грн.Ранець чи портфель передусім повинен бути зручним і функціональним, а також подобатися його власнику - школяреві. Важливо, аби і портфелі, і рюкзаки, і ранці були пошиті з екологічної тканини, були стійким до вологи, а ще з них легко витирався бруд. Крім того, лямки повинні регулюватися, аби можна було розмістити на рівні спини. Для зручності варто обирати аксесуар з кількома відділеннями та кишеньками. Важливий елемент також - це світловідбивні елементи.Портфель має тверді стінки, одну ручку і ремінь. Тому його можна носити лише в одній руці чи на одному плечі. Фахівці не радять його купувати для першачків, адже він нерівномірно розділяє навантаження - це негативно може позначитися на поставі.Вартість портфелів - від 300 грн. Іноземного виробництва аксесуари значно дорожчі - можуть сягати 4 тис. грн.Рюкзак не має жорсткого каркасу, але у нього є дві лямки, аби носити на спині. Цей аксесуар популярний серед учнів старших класів. Крім того, без ортопедичної спинки він також може впливати на поставу.Вартість рюкзаків стартує від 100 грн - це найдешевші варіанти. Середня ціна - 500 грн. Рюкзаки іноземного виробництва коштують понад 2,5 тис. грн.Ранець має твердий каркас і добре тримає форму, а тому для учнів початкової школи варто купувати саме його. Слід орієнтуватися на аксесуари з ортопедичною спинкою, яка повторює будову спини дитини та підтримує правильну поставу.Вартість ранця - від 200 грн. Утім, тут можуть бути питання до його якості. Якісніші коштують у межах 700-1000 грн. Вартість сягає 3 тис. грн.Кількість зошитів та аркушів у ньому залежить від того, у якому класі навчається школяр. Так, для першачків зошитів потрібно небагато, бо пишуть вони мало, та й мають спеціальні зошити для прописів. Першачки користуються зошитами у косу лінію та у клітинку на 12-18 аркушів. Папір не повинен бути дуже білим, лінії - чіткими, а щільність аркушів - у межах 60-80 г/м².Далі, залежно від класу, потрібні зошити у лінію. Збільшується також і кількість аркушів: на 18, 24, 36, 45 чи 96 аркушів.Вартість:- зошит на 12 аркушів - від 2 грн- зошит на 18 аркушів - від 3 грн- зошит на 24 аркушів - від 5 грн- зошит на 36 аркушів - від 8 грн- зошит на 48 аркушів - від 8 грн- зошит на 96 аркушів - від 15 грнНавчальними підручниками учнів забезпечують навчальні заклади. Додатково батьки можуть купувати спеціальні зошити для прописів. У старших клалах додатково потрібні атласи, контурні карти, зошити для лабораторних робіт на різні предмети, словники тощо.Чи потрібний першокласнику в школі смартфон - вирішувати тільки батькам. Утім, фахівці не радять дозволяти бодай учням 1-4 класів носити їх на уроки. Це може позначитися на успішності дітей, вони відволікатимуться на ґаджет, а також його можна загубити чи вкрасти. Якщо батькам важливо перебувати з дітьми на зв'язку, коли ті перебуваю у навчальному заклад, то варто купити звичайний кнопковий телефон. Аби обмежити функції пристрою лише дзвінками."У 1-4 класі смартфони точно не потрібні. Більше того, навіть шкідливі. Шкідливі перш за все тому, що в дитинстві у "дітей екрану" не буде дитинства", - розповів ТСН.ua освітній експертНатомість корисними можуть виявитися смарт-годинники. По-перше, за допомогою деяких можна телефонувати. По-друге, більшість мають GPS-модем, який допоможе визначити місцеперебування дитини. По-третє, вони відстежують кількість кроків та навіть моніторять сон дитини.Школярам старших класів корисною буде електронна книга. Всіх улюблених авторів чи необхідних для читання за шкільною програмою, можна легко вмістити в один пристрій. Завантажити на ґаджет також можна словники та довідники, таблиці та схеми.Під час навчання корисним буде ноутбук і планшет. На них також можна читати, друкувати чи переглядати необхідні фільми та ролики. Утім, для дітей варто обмежувати час користування пристроями, адже використовувати їх можна не лише з освітньою метою. Таким чином зловживання ґаджетами може обернутися погіршенням зору та постави, і зменшенням фізичної активності, і порушенням сну.Вартість комплекту одягу для дітей буде різнитися з огляду на те, скільки і яких речей купували батьки. Якщо відштовхуватися від найдешевших варіантів, то шкільна форма, туфлі, спортивний костюм та кросівки для хлопчика обійдуться у 2300 грн. Для дівчинки - 2350 грн. За ранець, портфель чи рюкзак доведеться викласти у середньому 500 грн.Одягнувши школярів, потрібно не забути і про канцелярське приладдя. Орієнтовна кількість для першачків:- 10 зошитів на 12 аркушів - 20 грн- теки для зошитів і праці - 45 грн- обкладинки для зошитів і підручників - 65 грн- 3 ручки - 6 грн- 2 олівці - 4 грн- лінійка - 2 грн- пенал - 15 грн- фломастери і кольорові олівці - 50 грн- альбом для малювання - 12 грн- пластилін - 15- кольоровий папір і картон - 35 грн- клей - 10 грн- ножиці - 13 грнМінімальна ціна такого набору становитиме - 292 грн.Для батьків, які прагнуть зекономити, фахівці радять придивитися до вживаних речей. Різні варіанти можна знайти на спеціалізованих сайтах. Економія може сягати половини суми, а то й більше, витраченої на новий одяг. У понад двічі дешевше можна придбати і рюкзак чи портфель. За даними аналітики OLX, комплект одягу для хлопчика обійдеться у 800 грн, для дівчаток - 750. Вживаний рюкзак можна придбати за 250 грн."Дітей неможливо відлучати від телефонів і ґаджетів, адже вони з ними "зрослися" і "склеїлися". Це вже частина їхнього дитячого повноцінного життя. Але і дивитися в ґаджети весь день в школі на уроках шкідливо і дратівливо.Тому ми впровадили компромісний варіант. Один день на тиждень нехай приносять ґаджети, наприклад, щоп'ятниці. Але не для забав, а для спеціально підготовлених уроків для роботи з інформацією, щоб була користь. важливо, щоб діти не відчували тотальної заборони на свою улюблену "іграшку", - розповів ТСН.ua, президент освітньої корпорації Гранд.Чи варто дітям давати гроші і яку суму - вирішувати батькам, вважають фахівці. Сума залежить від місця проживання і можливостей витратити ці гроші саме в школі, вважає освітній експерт Віктор Громовий: "Не завжди дитина раціонально витрачає. Наприклад, як директор гімназії в центрі міста я боровся із продавцями слабоалкогольних напоїв в кіосках поряд з нами. Якщо є нормальний шкільний буфет із широким асортиментом випічки, соків тощо, то це 30-50 грн на день. Можна купити щось і в торгових автоматах. Крім того, за необхідності, слід давати гроші на дорогу".Якщо підсумувати слова фахівця, то сума на день може коливатися від 50 до 70 грн - це кошти на обід, а також дорогу.Своєю чергою, Володимир Співаковський наголошує: кишенькові гроші дітям давати можна і потрібно, щоб вони звикали до того, що вони існують. "Вищий пілотаж - це коли в школі проводяться реальні економічні тренінги, де діти можуть використовувати свої кишенькові гроші. Правда, часто такі ініціативи розбиваються об грошовий буллінг, коли гроші у дітей хтось відбирає. Тоді потрібно проводити спеціальні кейс-уроки на тему, що і як робити з грошима: чи витрачати, накопичувати, інвестувати, втрачати, дарувати, не користуватися ними, і т.д", - розповів він.Як бачимо, скільки коштує зібрати дитину до школи - залежить насамперед від фінансових можливостей батьків. Адже хтось купує дешевшу канцелярію чи одяг, хтось віддає перевагу дорожчим. Утім, не варто купувати занадто дорогий одяг - діти швидко ростуть. А зекономити на покупках можна, якщо, приміром, купувати вживані речі.

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