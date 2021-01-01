28 серпня – Успіння Святої Богородиці: історія свята та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:48
28 серпня віряни святкують вознесіння Богородиці на небо і її возз'єднання з Богом. Свято Успіння Пресвятої Богородиці відноситься до числа дванадесятих, тобто до дванадцяти найбільших християнських свят. Йому передує дуже строгий Успенський піст.
Про це йдеться на сайті "1+1".
Успіння Святої Богородиці: історія свята
Свято Успіння Пресвятої Богородиці символізує день закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, її відхід на небеса та возз’єднання зі своїм сином. Назва «успіння» означає мирну кончину.
Існує повір'я, що за три дні до смерті Богоматір отримала звістку від архангела Гавриїла про свій скорий перехід до небесного життя. Він явився до Матері Божої й на знак підтвердження та правдивості своїх слів подарував їй пальмову гілку.
Все сталося так, як і передрікав архангел Гавриїл. У вказаний день апостоли, що проповідували християнство у різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Матірью Божою, а Син Божий Ісус Христос зійшов на землю й забрав тіло й душу Богородиці на небеса.
Які існують традиції на свято Успіння Святої Богородиці
- На Першу Пречисту або Успіння Святої Богородиці віряни йдуть до церкви та освячують насіння та колоски пшениці нового врожаю. Також ставлять свічки та моляться за здоров’я рідних.
- Успенський піст закінчився, тому 28 серпня віряни традиційно накривали пишний стіл із різноманітними стравами. Обов'язковою була присутність хліба випеченого з борошна нового врожаю.
- У цей день господині засолювали на зиму капусту, помідори, огірки та інші овочі нового врожаю.
- На свято Успіння Святої Богородиці селяни починали збирати лісові та волоські горіхи.
Що не можна робити у свято Успіння Богородиці
- На свято Успіння Богородиці заборонено сваритися, особливо з близькими людьми та друзями.
- Не можна брати в руки гострі предмети. Навіть хліб треба ламати руками, а не різати ножем.
- Не можна займатися хатньою роботою — прибирати, прати і, особливо, шити.
- Не варто розводити вогонь, щоб не привернути до себе біду.
- Не можна відмовляти іншим в допомозі, варто постаратися виконати прохання.
- Раніше люди вірили, що на свято Першої Пречистої не можна ходити босоніж по траві вкритій росою. Вони вірили, що роса — це сльози Пресвятої Богородиці, і якщо пройтися по ній, то можна накликати хворобу та нещастя.
- Також вважається, що у свято 28 серпня не можна надягати старе або незручне взуття, бо надалі людину очікують труднощі та проблеми.
- На Успіння Богородиці незаміжнім дівчатам не можна ні з ким розмовляти.
Народні прикмети на свято Успіння Богородиці
28 серпня на свято Успіння Богородиці існує багато народних прикмет:
- яка погода на Першу Пречисту — така й осінь
- гарна погода — бабине літо буде прохолодним та дощовим
- веселка на небі — до теплої осені
- зранку туман — до багатого врожаю грибів
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Про це йдеться на сайті "1+1".
Успіння Святої Богородиці: історія свята
Свято Успіння Пресвятої Богородиці символізує день закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, її відхід на небеса та возз’єднання зі своїм сином. Назва «успіння» означає мирну кончину.
Існує повір'я, що за три дні до смерті Богоматір отримала звістку від архангела Гавриїла про свій скорий перехід до небесного життя. Він явився до Матері Божої й на знак підтвердження та правдивості своїх слів подарував їй пальмову гілку.
Все сталося так, як і передрікав архангел Гавриїл. У вказаний день апостоли, що проповідували християнство у різних країнах, зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Матірью Божою, а Син Божий Ісус Христос зійшов на землю й забрав тіло й душу Богородиці на небеса.
Які існують традиції на свято Успіння Святої Богородиці
- На Першу Пречисту або Успіння Святої Богородиці віряни йдуть до церкви та освячують насіння та колоски пшениці нового врожаю. Також ставлять свічки та моляться за здоров’я рідних.
- Успенський піст закінчився, тому 28 серпня віряни традиційно накривали пишний стіл із різноманітними стравами. Обов'язковою була присутність хліба випеченого з борошна нового врожаю.
- У цей день господині засолювали на зиму капусту, помідори, огірки та інші овочі нового врожаю.
- На свято Успіння Святої Богородиці селяни починали збирати лісові та волоські горіхи.
Що не можна робити у свято Успіння Богородиці
- На свято Успіння Богородиці заборонено сваритися, особливо з близькими людьми та друзями.
- Не можна брати в руки гострі предмети. Навіть хліб треба ламати руками, а не різати ножем.
- Не можна займатися хатньою роботою — прибирати, прати і, особливо, шити.
- Не варто розводити вогонь, щоб не привернути до себе біду.
- Не можна відмовляти іншим в допомозі, варто постаратися виконати прохання.
- Раніше люди вірили, що на свято Першої Пречистої не можна ходити босоніж по траві вкритій росою. Вони вірили, що роса — це сльози Пресвятої Богородиці, і якщо пройтися по ній, то можна накликати хворобу та нещастя.
- Також вважається, що у свято 28 серпня не можна надягати старе або незручне взуття, бо надалі людину очікують труднощі та проблеми.
- На Успіння Богородиці незаміжнім дівчатам не можна ні з ким розмовляти.
Народні прикмети на свято Успіння Богородиці
28 серпня на свято Успіння Богородиці існує багато народних прикмет:
- яка погода на Першу Пречисту — така й осінь
- гарна погода — бабине літо буде прохолодним та дощовим
- веселка на небі — до теплої осені
- зранку туман — до багатого врожаю грибів
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