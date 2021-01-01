вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 21 випадок захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.

Нові випаки недуги виявили у:

Луцький район – 5 хворих:

- Луцька ТГ – 4
- Підгайцівська ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 5 хворих:

- Володимир- Волинська ТГ – 4
- Оваднівська ТГ – 1

Камінь-Каширський район – 2 хворих:

- Камінь- КаширськаТГ – 1
- Маневицька ТГ – 1

Ковельський район – 9 хворих:

- Голобська ТГ – 1
- Забродівська ТГ – 1
- Ковельська ТГ – 1
- Колодяжненська ТГ – 2
- Ратнівська ТГ – 3
- Шацька ТГ – 1

Також за добу:

- Одужали (осіб) – 6,
- Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

- методом ПЛР (осіб) – 692,
- методом ІФА (осіб) – 263,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 527.

За весь час пандемії в області:

- захворіли (осіб) – 62 558 (з них дітей – 3 241 та медичних працівників – 3 645),
- одужало (осіб) – 61 171 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 609),
- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:

- методом ПЛР (осіб) – 271 513,
- методом ІФА (осіб) –183 103.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:12
На Рівненщині від Covid-19 померла вагітна
27 серпень, 17:11
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили на Волині за минулу добу
27 серпень, 10:15
У Вінниці за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть техніку, велосипеди і навіть авто
27 серпень, 09:53
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька перекрили рух транспорту
Сьогодні, 10:10
Показали чоловіка, який камінням забив качку у центральному парку Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу
Сьогодні, 09:58
28 серпня – Успіння Святої Богородиці: історія свята та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:48
Євро значно зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 09:37
Схожі новини
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
21 серпень, 10:00
На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19 На Волині зростає добова кількість заражених COVID-19
19 серпень, 10:47
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за минулу добу
18 серпень, 09:33
Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за останню добу
17 серпень, 09:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька перекрили рух транспорту
Сьогодні, 10:10
 0
Показали чоловіка, який камінням забив качку у центральному парку Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:05
 0
Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу
Сьогодні, 09:58
 0
28 серпня – Успіння Святої Богородиці: історія свята та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:48
 0
Євро значно зріс у ціні: курс валют у Луцьку на 28 серпня
Сьогодні, 09:37
 0
Медіа
відео
1/8