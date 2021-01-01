Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу
Сьогодні, 09:58
За минулу добу на Волині зареєстрували 21 випадок захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 5 хворих:
- Луцька ТГ – 4
- Підгайцівська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 5 хворих:
- Володимир- Волинська ТГ – 4
- Оваднівська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
- Камінь- КаширськаТГ – 1
- Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 9 хворих:
- Голобська ТГ – 1
- Забродівська ТГ – 1
- Ковельська ТГ – 1
- Колодяжненська ТГ – 2
- Ратнівська ТГ – 3
- Шацька ТГ – 1
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 6,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 692,
- методом ІФА (осіб) – 263,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 527.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 558 (з них дітей – 3 241 та медичних працівників – 3 645),
- одужало (осіб) – 61 171 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 609),
- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 271 513,
- методом ІФА (осіб) –183 103.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.
Нові випаки недуги виявили у:
Луцький район – 5 хворих:
- Луцька ТГ – 4
- Підгайцівська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 5 хворих:
- Володимир- Волинська ТГ – 4
- Оваднівська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 2 хворих:
- Камінь- КаширськаТГ – 1
- Маневицька ТГ – 1
Ковельський район – 9 хворих:
- Голобська ТГ – 1
- Забродівська ТГ – 1
- Ковельська ТГ – 1
- Колодяжненська ТГ – 2
- Ратнівська ТГ – 3
- Шацька ТГ – 1
Також за добу:
- Одужали (осіб) – 6,
- Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
- методом ПЛР (осіб) – 692,
- методом ІФА (осіб) – 263,
- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 527.
За весь час пандемії в області:
- захворіли (осіб) – 62 558 (з них дітей – 3 241 та медичних працівників – 3 645),
- одужало (осіб) – 61 171 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 609),
- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
- методом ПЛР (осіб) – 271 513,
- методом ІФА (осіб) –183 103.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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