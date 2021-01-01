Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за останню добу





Про це



За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.



Нові випаки недуги виявили у:



Луцький район – 5 хворих:



- Луцька ТГ – 4

- Підгайцівська ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 5 хворих:



- Володимир- Волинська ТГ – 4

- Оваднівська ТГ – 1



Камінь-Каширський район – 2 хворих:



- Камінь- КаширськаТГ – 1

- Маневицька ТГ – 1



Ковельський район – 9 хворих:



- Голобська ТГ – 1

- Забродівська ТГ – 1

- Ковельська ТГ – 1

- Колодяжненська ТГ – 2

- Ратнівська ТГ – 3

- Шацька ТГ – 1



Також за добу:



- Одужали (осіб) – 6,

- Летальних випадків (осіб) – 0.



Здійснили тестувань за добу:



- методом ПЛР (осіб) – 692,

- методом ІФА (осіб) – 263,

- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 527.



За весь час пандемії в області:



- захворіли (осіб) – 62 558 (з них дітей – 3 241 та медичних працівників – 3 645),

- одужало (осіб) – 61 171 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 609),

- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).



Здійснили тестувань всього:



- методом ПЛР (осіб) – 271 513,

- методом ІФА (осіб) –183 103.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 21 випадок захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».За результатами епідрозслідування встановили, що захворілі не були вакциновані проти COVID-19.Нові випаки недуги виявили у:- Луцька ТГ – 4- Підгайцівська ТГ – 1- Володимир- Волинська ТГ – 4- Оваднівська ТГ – 1- Камінь- КаширськаТГ – 1- Маневицька ТГ – 1- Голобська ТГ – 1- Забродівська ТГ – 1- Ковельська ТГ – 1- Колодяжненська ТГ – 2- Ратнівська ТГ – 3- Шацька ТГ – 1Також за добу:- Одужали (осіб) – 6,- Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:- методом ПЛР (осіб) – 692,- методом ІФА (осіб) – 263,- експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 527.За весь час пандемії в області:- захворіли (осіб) – 62 558 (з них дітей – 3 241 та медичних працівників – 3 645),- одужало (осіб) – 61 171 (з них дітей – 3 227 та медичних працівників – 3 609),- летальних випадків (осіб) – 1 206 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:- методом ПЛР (осіб) – 271 513,- методом ІФА (осіб) –183 103.

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