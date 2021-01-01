Показали чоловіка, який камінням забив качку у центральному парку Луцька. ВІДЕО

кидає каміння у качок, що згодом спричинило смерть одної з них.



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"Особливої цинічності та жорстокості додає те, що він це зробив у присутності малолітніх осіб, а з цим чоловіком була дівчина, яка його не зупинила", - йдеться у повідомленні.



Встановили, що о 16:51 чоловік втік з парку, сівши в автомобіль Opel. Та завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати обличчя молодика, який своїми діями спричинив загибель качки.



Всі відеоматеріали, на яких зафіксували особу, причетну до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 ККУ та ч. 2 ст. 299 ККУ, передали працівникам поліції для притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Опублікували відео, на якому видно чоловіка, який у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі УкраїнкиВідео розмістив департамент муніципальної варти Луцької міськради."Особливої цинічності та жорстокості додає те, що він це зробив у присутності малолітніх осіб, а з цим чоловіком була дівчина, яка його не зупинила", - йдеться у повідомленні.Встановили, що о 16:51 чоловік втік з парку, сівши в автомобіль Opel. Та завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати обличчя молодика, який своїми діями спричинив загибель качки.Всі відеоматеріали, на яких зафіксували особу, причетну до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 299 ККУ та ч. 2 ст. 299 ККУ, передали працівникам поліції для притягнення винних до відповідальності згідно з чинним законодавства.

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