На Волині дерево впало на дорогу і заблокувало проїзд
Сьогодні, 10:26
Волинські рятувальники ліквідували наслідки негоди.
Про це інформує ДСНС у Волиньскій області.
28 серпня о 5:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бродській у селі Піски Берестечківської громади лежить повалене дерево та заважає проїзду автотранспорту.
За викликом направлено співробітників 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Після прибуття до місця рятувальники за допомогою бензопили розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.
До робіт залучили 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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Про це інформує ДСНС у Волиньскій області.
28 серпня о 5:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бродській у селі Піски Берестечківської громади лежить повалене дерево та заважає проїзду автотранспорту.
За викликом направлено співробітників 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області.
Після прибуття до місця рятувальники за допомогою бензопили розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.
До робіт залучили 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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