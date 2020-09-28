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На Волині дерево впало на дорогу і заблокувало проїзд

На Волині дерево впало на дорогу і заблокувало проїзд
Волинські рятувальники ліквідували наслідки негоди.

Про це інформує ДСНС у Волиньскій області.

28 серпня о 5:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бродській у селі Піски Берестечківської громади лежить повалене дерево та заважає проїзду автотранспорту.

За викликом направлено співробітників 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області.

Після прибуття до місця рятувальники за допомогою бензопили розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.

До робіт залучили 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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Теги: Волинь, негода, дерево, рятувальники
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