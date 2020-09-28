На Волині дерево впало на дорогу і заблокувало проїзд





Про це



28 серпня о 5:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бродській у селі Піски Берестечківської громади лежить повалене дерево та заважає проїзду автотранспорту.



За викликом направлено співробітників 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області.



Після прибуття до місця рятувальники за допомогою бензопили розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.



До робіт залучили 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські рятувальники ліквідували наслідки негоди.Про це інформує ДСНС у Волиньскій області.28 серпня о 5:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бродській у селі Піски Берестечківської громади лежить повалене дерево та заважає проїзду автотранспорту.За викликом направлено співробітників 22-го державного пожежно-рятувального поста Головного управління ДСНС України у Волинській області.Після прибуття до місця рятувальники за допомогою бензопили розпиляли та прибрали дерево з проїжджої частини.До робіт залучили 3 людей особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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