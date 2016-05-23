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Через сплеск коронавірусу ЄС має намір закрити кордони деяких країн для туристів

Через сплеск коронавірусу ЄС має намір закрити кордони деяких країн для туристів
Європейський Союз збирається вилучити шість країн зі списку тих, для яких державам-членам рекомендовано зняти коронавірусні обмеження на в'їзд.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає ТСН.

"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки до ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені", – написав він у Twitter.

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Теги: ЄС, туризм, коронавірус, в'їзд, заборона
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