Через сплеск коронавірусу ЄС має намір закрити кордони деяких країн для туристів
Сьогодні, 18:24
Європейський Союз збирається вилучити шість країн зі списку тих, для яких державам-членам рекомендовано зняти коронавірусні обмеження на в'їзд.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає ТСН.
"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки до ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені", – написав він у Twitter.
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Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, передає ТСН.
"ЄС має намір вилучити Косово, Чорногорію і Північну Македонію з рекомендованого списку третіх країн, для яких обмеження на поїздки до ЄС повинні бути зняті, після зростання кількості випадків COVID-19. Ізраїль, Ліван і США також будуть вилучені", – написав він у Twitter.
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