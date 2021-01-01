Розкриття таємниці, подарунки та KADNAY «на десерт»: як на «Супернові» веселилися «добрі сусіди». ФОТОРЕПОРТАЖ*





Традиційне дійство органічно переросло у більш масштабне – 27 серпня вперше на «Супернові» зібрали всіх власників житла від «Інвестора», а також потенційних клієнтів. До того ж, цьому житловому комплексу виповнилося 5 років, тому для гостей свята підготували особливо насичену програму.



«Радий усіх вітати! Сьогодні у нас приємне свято – День доброго сусіда, а також ще одна знакова подія – ми будуємо «Супернову» вже 5 рік. 5 років, можливо, й багато, але ми зробимо ще більше: наступні будинки будуватимемо ще кращими, територію приведемо до ще гарнішого вигляду, влаштовуватимемо ще цікавіші події», - пообіцяв директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський і подякував усім клієнтам, які вірять в компанію.



Андрій Разумовський здивував гостей свята, розкривши приємну таємницю, – саме в цей день, 27 серпня, компанія отримала дозвіл на будівництво нової черги ЖК «Супернова». Тому невдовзі компанія почне ділитися новинами про хід зведення житла, ціни, умови купівлі тощо.



Співінвестор ЖК «Супернова» Олександр Киричук зауважив, що спочатку у людей виникало чимало сумнівів з приводу втілення проєкту в життя. Однак згодом застереження переросли в тверду впевненість в його успіху.



«Мені дуже приємно, що зібралося так багато людей. Для нас важливий ваш добробут, ваша безпека і комфорт. Ми й далі будемо рухатись в напрямку будівництва саме такого житла», - наголосив він.



Голова житлово-будівельного кооперативу «Супернова» Тетяна Ляшенко каже, що у житловому комплексі можна вирішити будь-які питання, навіть не виходячи за його територію, адже тут мешкають люди, які роблять ремонти, які виготовляють меблі, є лікарі, вчителі.



«Традиційна моя фраза: не купи хату, а купи сусіда. Усе починається з малого: квартира, а потім – сусід. Тому обмінюйтеся контактами, знайомтеся, дружіть», - закликала Тетяна Ляшенко.



Програму для «добрих сусідів» підготували справді вибухову, розділивши територію житлового комплексу на кілька зон. Так, наприклад, на місці можна було причепурити бороду та зробити зачіску у кріслі барбера «Frisor Barbershop», взяти участь у майстер-класі з прикрашання бельгійських вафель чи виготовлення льодяників від кондитерської студії «Sweet Emotions», «підтягнути» англійську в ігровій формі завдяки викладачам Hard Skills School та Сity School, позабавлятися з улюбленими героями мультфільму «Щенячий патруль», чарівним єдинорогом та Капітаном Америка, зробити новомодне селфі 360°.



Усі охочі мали змогу взяти участь у лотереї, де розігрували цінні призи від партнерів Будівельної компанії «Інвестор», зокрема посуд, побутову техніку і навіть іграшкову кухню. Серед партнерів – «Kangen», «Markson», «Lyba gifts», «Буде чисто!», «EVO», «Ultra food market», «Іsbelab», «Kerbis Solar» та «ЩОЗАВГОДНО».



Радісну атмосферу забезпечували Славко Мазурок та відповідальні за організацію свята «Feel Good Agency», а додавав градусів один з найкращих барменів Луцька Андрій Войтюк.



Гості не приховували здивування від таких масштабів свята і радо ділилися, чому ж серед сотень варіантів обрали саме «Інвестор» та чи задоволені своїм вибором тепер.



Молода сім’я – Катерина та Олексій – приїхала на свято, де зібрали «добрих сусідів», із Володимира-Волинського. Подружжя придбало трикімнатну квартиру у сьомому будинку ЖК «Супернова», де нині тривають роботи.



«Ми обирали житло доволі довго, їздили в різні новобудови. Для нас були важливі гарна інфраструктура, облаштований простір біля будинку. За всіма параметрами найбільш виграшним варіантом була саме «Супернова». Тут для кожного є паркомісце, велика зелена територія, до того ж, закрита», - розповідає Олексій.



«Закрита територія – великий плюс. Нам сподобалося, що все за шлагбаумами, що є охорона, тобто сюди не зайдуть сторонні люди. Коли потрапляєш на територію комплексу, одразу відчуваєш себе захищеним, відчуваєш, що ти вдома. Зараз таких місць дуже мало, адже новобудови, як мурашники, – біля дороги, із купою машин», - доповнює чоловіка Катерина. Закохані зізнаються: не очікували, що забудовник настільки уважно ставитиметься до своїх клієнтів.



«День доброго сусіда – крута ініціатива! Ні в кого з друзів чи знайомих, які купили житло в новобудові, такого не було. Це дуже приємно. Одразу видно рівень компанії та її ставлення до своїх клієнтів», - констатує Олексій.



Анна прийшла на День доброго сусіда разом із донькою Лізою. Поки їхню оселю мрії – таунхаус у ЖК «Струмочок» – лише будують. Як розповідає жінка, нині доводиться тулитися у багатоповерхівці, тож із нетерпінням чекає, коли можна буде розправити крила у новому просторому будинку.



«По-перше, зважали на якість будівництва, адже відвідували не лише об’єкти «Інвестора» і порівнювали. Тепер зрозуміло, хто виграв (сміється). По-друге, нам сподобалась атмосфера тиші і затишку в житловому комплексі. Тому вирішили, що ми хочемо там жити», - поділилася вона. Ліза ж додає, що найбільше їй хочеться жити у власній кімнаті, яка буде в таунхаусі, бо в квартирі не було можливості її облаштувати.



«Живемо в «Супернові» вже третій рік і не маємо жодного нарікання. У нас класні сусіди, краєвиди, тиша, ніхто не скаржиться на музику», - сміється закохана пара Руслана і Сергій. Додають, що потрапили на День доброго сусіда вперше, але наступні свята точно не пропустять, мовляв, тусовка дуже класна та ще й друзів можна знайти.



Наталія та Олег – подружжя. Вони – мешканці ЖК «Супернова» і прийшли на День доброго сусіда із 8-місячною донечкою. Наталія розповідає, що під час вибору житла передусім зважали на простору територію та високу якість будівництва.



«Ми дуже всім задоволені! А День доброго сусіда ще раз доводить, що обрали найкраще», - каже вона.



Ще один гість свята – Віктор – два роки тому придбав помешкання у ЖК «Супернова»: «Сподобалась якість житла, хороше розташування. А ще – безвідсоткове розтермінування, що мені чудово підійшло». Тепер же чоловік розпочав робити ремонт у квартирі. Він поділився, що оселю найімовірніше подарує своєму синові.



Ірина та Юрій взяли на дійство доньку Валерією. Вони – клієнти «Інвестора» із комерційної нерухомості. Поки сферу своєї діяльності не розкривають, але говорять, що працюватимуть на новому ринку у центрі Княгининка, який на сьогодні активно будують: «Нам дуже сподобалося приміщення, розташування ринку. Це не такий радянський ринок, до яких ми звикли, це більше схоже на торговий центр із сучасним дизайном».



Уляні та Саші – по 12 років, вони теж маленькі мешканки ЖК «Супернова». Дівчатка саме чекали, доки звільниться місце на селфі-спінері, щоби додати ще один щасливий момент у свою скарбничку спогадів.



«У нас тут багато друзів. Нам дуже подобається майданчик для ігор, він новий і наче з картинки. Також в дворі приємно проводити час, бо він доглянутий і має гарний вигляд», - не приховують задоволення подруги і додають, що увесь вечір налаштовані «денсити».



А розігнатися дійсно було де – «розігрівав» публіку запальними ритмами DJ Strayder. А «на десерт» неймовірний виступ підготував KADNAY – український інді-поп гурт, фіналіст національного відбору на Євробачення-2018.



«Мені дуже приємно сьогодні виступати саме тут, насправді приємно», - мовив зі сцени соліст гурту Дмитро Каднай. Перед виступом він встиг роздивитися територію «Супернови» і відзначив, що тут – гарно і затишно, а ще – сусіди й справді добрі, тому задумується над купівлею новенької квартири в Луцьку.



Усі миті Дня доброго сусіда – у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багатьом із нас знайомі сцени з американських фільмів, де на порозі оселі, куди щойно вселилися новенькі мешканці, з’являється жінка, старожилка району, з осяйною посмішкою і теплим пирогом у руках, прагнучи познайомитись. Однак, у сучасних реаліях зі швидким ритмом життя сусіди можуть роками жити пліч-о-пліч, не знаючи при цьому одне одного. Натомість Будівельна компанія «Інвестор» уже давно започаткувала цікаву традицію – Дні доброго сусіда, коли усіх мешканців того чи іншого житлового комплексу запрошують на драйвову вечірку з майстер-класами, дитячими забавками, конкурсами, подарунками та дискотекою. Мета розважального дійства насправді зовсім не поверхнева. Таким чином компанія втілює свою філософію – не просто будувати квадратні метри, а й наповнювати їх затишком, щастям, посмішками та атмосферою добросусідства.Традиційне дійство органічно переросло у більш масштабне – 27 серпня вперше на «Супернові» зібрали всіх власників житла від «Інвестора», а також потенційних клієнтів. До того ж, цьому житловому комплексу виповнилося 5 років, тому для гостей свята підготували особливо насичену програму.«Радий усіх вітати! Сьогодні у нас приємне свято – День доброго сусіда, а також ще одна знакова подія – ми будуємо «Супернову» вже 5 рік. 5 років, можливо, й багато, але ми зробимо ще більше: наступні будинки будуватимемо ще кращими, територію приведемо до ще гарнішого вигляду, влаштовуватимемо ще цікавіші події», - пообіцяв директор Будівельної компанії «Інвестор»і подякував усім клієнтам, які вірять в компанію.Андрій Разумовський здивував гостей свята, розкривши приємну таємницю, – саме в цей день, 27 серпня, компанія отримала дозвіл на будівництво нової черги ЖК «Супернова». Тому невдовзі компанія почне ділитися новинами про хід зведення житла, ціни, умови купівлі тощо.Співінвестор ЖК «Супернова»зауважив, що спочатку у людей виникало чимало сумнівів з приводу втілення проєкту в життя. Однак згодом застереження переросли в тверду впевненість в його успіху.«Мені дуже приємно, що зібралося так багато людей. Для нас важливий ваш добробут, ваша безпека і комфорт. Ми й далі будемо рухатись в напрямку будівництва саме такого житла», - наголосив він.Голова житлово-будівельного кооперативу «Супернова»каже, що у житловому комплексі можна вирішити будь-які питання, навіть не виходячи за його територію, адже тут мешкають люди, які роблять ремонти, які виготовляють меблі, є лікарі, вчителі.«Традиційна моя фраза: не купи хату, а купи сусіда. Усе починається з малого: квартира, а потім – сусід. Тому обмінюйтеся контактами, знайомтеся, дружіть», - закликала Тетяна Ляшенко.Програму для «добрих сусідів» підготували справді вибухову, розділивши територію житлового комплексу на кілька зон. Так, наприклад, на місці можна було причепурити бороду та зробити зачіску у кріслі барбера «Frisor Barbershop», взяти участь у майстер-класі з прикрашання бельгійських вафель чи виготовлення льодяників від кондитерської студії «Sweet Emotions», «підтягнути» англійську в ігровій формі завдяки викладачам Hard Skills School та Сity School, позабавлятися з улюбленими героями мультфільму «Щенячий патруль», чарівним єдинорогом та Капітаном Америка, зробити новомодне селфі 360°.Усі охочі мали змогу взяти участь у лотереї, де розігрували цінні призи від партнерів Будівельної компанії «Інвестор», зокрема посуд, побутову техніку і навіть іграшкову кухню. Серед партнерів – «Kangen», «Markson», «Lyba gifts», «Буде чисто!», «EVO», «Ultra food market», «Іsbelab», «Kerbis Solar» та «ЩОЗАВГОДНО».Радісну атмосферу забезпечувалита відповідальні за організацію свята «Feel Good Agency», а додавав градусів один з найкращих барменів ЛуцькаГості не приховували здивування від таких масштабів свята і радо ділилися, чому ж серед сотень варіантів обрали саме «Інвестор» та чи задоволені своїм вибором тепер.Молода сім’я –та– приїхала на свято, де зібрали «добрих сусідів», із Володимира-Волинського. Подружжя придбало трикімнатну квартиру у сьомому будинку ЖК «Супернова», де нині тривають роботи.«Ми обирали житло доволі довго, їздили в різні новобудови. Для нас були важливі гарна інфраструктура, облаштований простір біля будинку. За всіма параметрами найбільш виграшним варіантом була саме «Супернова». Тут для кожного є паркомісце, велика зелена територія, до того ж, закрита», - розповідає Олексій.«Закрита територія – великий плюс. Нам сподобалося, що все за шлагбаумами, що є охорона, тобто сюди не зайдуть сторонні люди. Коли потрапляєш на територію комплексу, одразу відчуваєш себе захищеним, відчуваєш, що ти вдома. Зараз таких місць дуже мало, адже новобудови, як мурашники, – біля дороги, із купою машин», - доповнює чоловіка Катерина. Закохані зізнаються: не очікували, що забудовник настільки уважно ставитиметься до своїх клієнтів.«День доброго сусіда – крута ініціатива! Ні в кого з друзів чи знайомих, які купили житло в новобудові, такого не було. Це дуже приємно. Одразу видно рівень компанії та її ставлення до своїх клієнтів», - констатує Олексій.прийшла на День доброго сусіда разом із донькою. Поки їхню оселю мрії – таунхаус у ЖК «Струмочок» – лише будують. Як розповідає жінка, нині доводиться тулитися у багатоповерхівці, тож із нетерпінням чекає, коли можна буде розправити крила у новому просторому будинку.«По-перше, зважали на якість будівництва, адже відвідували не лише об’єкти «Інвестора» і порівнювали. Тепер зрозуміло, хто виграв (сміється). По-друге, нам сподобалась атмосфера тиші і затишку в житловому комплексі. Тому вирішили, що ми хочемо там жити», - поділилася вона. Ліза ж додає, що найбільше їй хочеться жити у власній кімнаті, яка буде в таунхаусі, бо в квартирі не було можливості її облаштувати.«Живемо в «Супернові» вже третій рік і не маємо жодного нарікання. У нас класні сусіди, краєвиди, тиша, ніхто не скаржиться на музику», - сміється закохана пара. Додають, що потрапили на День доброго сусіда вперше, але наступні свята точно не пропустять, мовляв, тусовка дуже класна та ще й друзів можна знайти.та– подружжя. Вони – мешканці ЖК «Супернова» і прийшли на День доброго сусіда із 8-місячною донечкою. Наталія розповідає, що під час вибору житла передусім зважали на простору територію та високу якість будівництва.«Ми дуже всім задоволені! А День доброго сусіда ще раз доводить, що обрали найкраще», - каже вона.Ще один гість свята –– два роки тому придбав помешкання у ЖК «Супернова»: «Сподобалась якість житла, хороше розташування. А ще – безвідсоткове розтермінування, що мені чудово підійшло». Тепер же чоловік розпочав робити ремонт у квартирі. Він поділився, що оселю найімовірніше подарує своєму синові.тавзяли на дійство доньку. Вони – клієнти «Інвестора» із комерційної нерухомості. Поки сферу своєї діяльності не розкривають, але говорять, що працюватимуть на новому ринку у центрі Княгининка, який на сьогодні активно будують: «Нам дуже сподобалося приміщення, розташування ринку. Це не такий радянський ринок, до яких ми звикли, це більше схоже на торговий центр із сучасним дизайном».та– по 12 років, вони теж маленькі мешканки ЖК «Супернова». Дівчатка саме чекали, доки звільниться місце на селфі-спінері, щоби додати ще один щасливий момент у свою скарбничку спогадів.«У нас тут багато друзів. Нам дуже подобається майданчик для ігор, він новий і наче з картинки. Також в дворі приємно проводити час, бо він доглянутий і має гарний вигляд», - не приховують задоволення подруги і додають, що увесь вечір налаштовані «денсити».А розігнатися дійсно було де – «розігрівав» публіку запальними ритмами DJ Strayder. А «на десерт» неймовірний виступ підготував KADNAY – український інді-поп гурт, фіналіст національного відбору на Євробачення-2018.«Мені дуже приємно сьогодні виступати саме тут, насправді приємно», - мовив зі сцени соліст гурту. Перед виступом він встиг роздивитися територію «Супернови» і відзначив, що тут – гарно і затишно, а ще – сусіди й справді добрі, тому задумується над купівлею новенької квартири в Луцьку.Усі миті Дня доброго сусіда – у фоторепортажі

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