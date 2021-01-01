У волинській громаді показали відремонтований відрізок дороги. ВІДЕО





Про це



Перебуваючи у селі Зелене Берестечківської громади, голова Луцької районної ради Олександр Омельчук та народний депутат Вячеслав Рубльов проінспектували нещодавно відремонтовану дорогу.



«Це дорога загального користування територіального значення. На мої звернення до Олександра Кубракова, який на той час був керівником Укравтодору, а сьогодні є міністром інфраструктури, були виділені кошти і вже сьогодні маємо гарну відремонтовану дорогу», - розповів нардеп.



Вартість ремонту відрізка дороги у с. Зелене та в Берестечку за заправкою направо, що веде до Львівської області, - 20 мільйонів гривень. Ремонтні роботи відбулися в кінці минулого та на початку цього років.



Крім того, у селі Зелене облаштували вуличне освітлення, на яке було виділено 300 тисяч гривень субвенції із державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині відремонтували відрізок дороги у с. Зелене та в Берестечку за заправкою направо, що веде до Львівської області.Про це інформує Луцька районна рада.Перебуваючи у селі Зелене Берестечківської громади, голова Луцької районної радита народний депутатпроінспектували нещодавно відремонтовану дорогу.«Це дорога загального користування територіального значення. На мої звернення до Олександра Кубракова, який на той час був керівником Укравтодору, а сьогодні є міністром інфраструктури, були виділені кошти і вже сьогодні маємо гарну відремонтовану дорогу», - розповів нардеп.Вартість ремонту відрізка дороги у с. Зелене та в Берестечку за заправкою направо, що веде до Львівської області, - 20 мільйонів гривень. Ремонтні роботи відбулися в кінці минулого та на початку цього років.Крім того, у селі Зелене облаштували вуличне освітлення, на яке було виділено 300 тисяч гривень субвенції із державного бюджету на соціально-економічний розвиток територій.

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