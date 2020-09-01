Розповіли, чи відбудуться у луцьких школах традиційні лінійки 1 вересня. ВІДЕО





Про це розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у програмі «Позиція» на



«Все-таки ми є в певних карантинних обмеженнях. Діє постанова №4 від 23.04.2021 року, яка говорить про те, що є організаційна, академічна, фінансова, кадрова автономія закладу освіти. Заклади освіти будуть визначатися із проведенням свята.



Щодо наших рекомендацій, то маємо зрозуміти, що треба дотримуватися карантинних обмежень, треба здійснити всі дії, щоб убезпечити нашого учня під час проведення лінійки і протягом навчального року. У постанові чітко зазначено, що є певні обмеження доступу учасників освітнього процесу, зокрема батьківської громадськості на територію закладу і на 1 вересня, і протягом навчального року, коли буде продовжуватися адаптивний карантин», – пояснив головний освітянин міста.



Він нагадав, що попереднього навчального року керівники закладів освіти Луцької громади організовували святкову лінійку для учнів 1 і 11 класів, а кому дозволяв розмір святкового майданчика перед школою – то і для 9-го.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку заклади освіти самі визначатимуться, чи проводити традиційну першовересневу лінійку.Про це розповів керівник департаменту освіти Луцької міської радиу програмі «Позиція» на 12 каналі «Все-таки ми є в певних карантинних обмеженнях. Діє постанова №4 від 23.04.2021 року, яка говорить про те, що є організаційна, академічна, фінансова, кадрова автономія закладу освіти. Заклади освіти будуть визначатися із проведенням свята.Щодо наших рекомендацій, то маємо зрозуміти, що треба дотримуватися карантинних обмежень, треба здійснити всі дії, щоб убезпечити нашого учня під час проведення лінійки і протягом навчального року. У постанові чітко зазначено, що є певні обмеження доступу учасників освітнього процесу, зокрема батьківської громадськості на територію закладу і на 1 вересня, і протягом навчального року, коли буде продовжуватися адаптивний карантин», – пояснив головний освітянин міста.Він нагадав, що попереднього навчального року керівники закладів освіти Луцької громади організовували святкову лінійку для учнів 1 і 11 класів, а кому дозволяв розмір святкового майданчика перед школою – то і для 9-го.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію