Розшукують 19-річного волинянина, який пішов з дому

Назарія Гнаткевича.



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Зазначають, що 27-го серпня о 16-ій годині хлопець пішов з дому і до цього часу не повернувся. Усіх, кому відоме місце перебування Назарія, просять звернутися у поліцію.





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