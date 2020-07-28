Розшукують 19-річного волинянина, який пішов з дому
Сьогодні, 11:15
Поліція Нововолинська розшукує безвісти зниклого 19-річного Назарія Гнаткевича.
Про це пише БУГ.
Зазначають, що 27-го серпня о 16-ій годині хлопець пішов з дому і до цього часу не повернувся. Усіх, кому відоме місце перебування Назарія, просять звернутися у поліцію.
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Про це пише БУГ.
Зазначають, що 27-го серпня о 16-ій годині хлопець пішов з дому і до цього часу не повернувся. Усіх, кому відоме місце перебування Назарія, просять звернутися у поліцію.
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