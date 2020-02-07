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У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад

У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад
У Луцьку правоохоронці припинили діяльність незаконного грального закладу.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Учора, 27 серпня, на проспекті Соборності співробітники управління стратегічних розслідувань виявили підпільний гральний заклад. Адміністратор за гроші через мережу Інтернет незаконно надавав гравцям доступ до віртуальних казино.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Правоохоронці вилучили дев’ять системних блоків, стільки ж моніторів, мишок та клавіатур. Незаконну діяльність грального закладу поліцейські відразу припинили.

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Слідчі звернуться з клопотанням до суду щодо накладання арешту на вилучене майно. Триває слідство.

У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад

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Теги: Луцьк, гральний заклад, поліція
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