У Луцьку «накрили» підпільний гральний заклад





Про це



Учора, 27 серпня, на проспекті Соборності співробітники управління стратегічних розслідувань виявили підпільний гральний заклад. Адміністратор за гроші через мережу Інтернет незаконно надавав гравцям доступ до віртуальних казино.



На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Правоохоронці вилучили дев’ять системних блоків, стільки ж моніторів, мишок та клавіатур. Незаконну діяльність грального закладу поліцейські відразу припинили.



За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.



Слідчі звернуться з клопотанням до суду щодо накладання арешту на вилучене майно. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку правоохоронці припинили діяльність незаконного грального закладу.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Учора, 27 серпня, на проспекті Соборності співробітники управління стратегічних розслідувань виявили підпільний гральний заклад. Адміністратор за гроші через мережу Інтернет незаконно надавав гравцям доступ до віртуальних казино.На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Правоохоронці вилучили дев’ять системних блоків, стільки ж моніторів, мишок та клавіатур. Незаконну діяльність грального закладу поліцейські відразу припинили.За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей.Слідчі звернуться з клопотанням до суду щодо накладання арешту на вилучене майно. Триває слідство.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію