Найкращих поліцейських Волині відзначили цінними подарунками. ФОТО

Юрій Крошко вручив грамоти, подяки та цінні подарунки поліцейським.



Про це йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.



За особисту ініціативність, самовідданість і професіоналізм грамоту Міністерства внутрішніх справ вручили поліцейському офіцеру громади Андрієві Коколюку, подяку МВС – капітану поліції Артемові Дедовцю.



У порядку заохочення присвоїли і два спеціальні звання: полковник поліції – начальнику управління логістики та матеріально-технічного забезпечення Юрієві Березинському, підполковник поліції – начальнику управління «КОРД» Андрієві Сидорчуку.



Окрім того, за успішне виконання службових обов’язків цінні подарунки отримали поліцейські Валентина Афанасьєва, Роман Максимець, Сергій Лавренчук, Тетяна Власюк, Андрій Гембик. Подяки ГУНП вручили Іванові Костючику, Віталієві Максимовичу, Сергієві Тілікіну, Валерієві Назарчуку, Ользі Твердяк.



Очільник поліції Юрій Крошко побажав присутнім подальших успіхів та благополуччя.





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