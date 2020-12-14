На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що чоловік віком близько 30 років хотів вистрибнути з 4-ого поверху житлового будинку.



Поліцейські та рятувальники поспілкувались з чоловіком, переконали його заспокоїтись і повернутись у помешкання.



Після розмови рятувальники встановили спеціальну висувну драбину і чоловік спустився по ній на землю.



Обставини події з'ясовуються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 27 вересня ввечері рятувальники 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська разом із працівниками поліції запобігли спробі самогубства чоловіка.Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Зазначають, що чоловік віком близько 30 років хотів вистрибнути з 4-ого поверху житлового будинку.Поліцейські та рятувальники поспілкувались з чоловіком, переконали його заспокоїтись і повернутись у помешкання.Після розмови рятувальники встановили спеціальну висувну драбину і чоловік спустився по ній на землю.Обставини події з'ясовуються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію