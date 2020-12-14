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На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО

На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО
27 вересня ввечері рятувальники 5-ї ДПРЧ м. Нововолинська разом із працівниками поліції запобігли спробі самогубства чоловіка.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що чоловік віком близько 30 років хотів вистрибнути з 4-ого поверху житлового будинку.

Поліцейські та рятувальники поспілкувались з чоловіком, переконали його заспокоїтись і повернутись у помешкання.

Після розмови рятувальники встановили спеціальну висувну драбину і чоловік спустився по ній на землю.

Обставини події з'ясовуються.
На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО
На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО
На Волині чоловік хотів вистрибнути з вікна будинку. ФОТО

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Теги: самогубство, Нововолинськ
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