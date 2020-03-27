У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
Сьогодні, 19:00
З 26 до 29 серпня у Любліні (Республіка Польща) відбувається Фестиваль легенд, який уже став традиційним. Цьогоріч участь у ньому бере театр-студія «Гармидер», яка представила виставу «Трипільські видіння».
Про це інформують у пресслужбі Луцької міськради.
У ці дні місто відвідує багато туристів. Фестиваль є популярним у Польщі.
Разом із гостями фестивалю переглянула виставу й делегація з міста Луцька на чолі з секретарем міської ради Юрієм Безпятком.
Польський глядач був захоплений майстерною грою акторів, цікавим сюжетом та радо зустрів виступ наших земляків.
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Про це інформують у пресслужбі Луцької міськради.
У ці дні місто відвідує багато туристів. Фестиваль є популярним у Польщі.
Разом із гостями фестивалю переглянула виставу й делегація з міста Луцька на чолі з секретарем міської ради Юрієм Безпятком.
Польський глядач був захоплений майстерною грою акторів, цікавим сюжетом та радо зустрів виступ наших земляків.
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