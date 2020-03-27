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У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО

У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
З 26 до 29 серпня у Любліні (Республіка Польща) відбувається Фестиваль легенд, який уже став традиційним. Цьогоріч участь у ньому бере театр-студія «Гармидер», яка представила виставу «Трипільські видіння».

Про це інформують у пресслужбі Луцької міськради.

У ці дні місто відвідує багато туристів. Фестиваль є популярним у Польщі.

Разом із гостями фестивалю переглянула виставу й делегація з міста Луцька на чолі з секретарем міської ради Юрієм Безпятком.

Польський глядач був захоплений майстерною грою акторів, цікавим сюжетом та радо зустрів виступ наших земляків.
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО

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Теги: Гармидер, театр, Луцьк, Польща
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