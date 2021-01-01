Волинські поліцейські бігли на честь загиблих воїнів. ФОТО

Співробітники ГУНП у Волинській області взяли участь у забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України», який сьогодні відбувся в багатьох регіонах України, у тому числі, в Луцьку.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Очільниця сектору боротьби з незаконним обігом зброї та вибухівкипробігла дистанцію за воїна, волинянина Володимира Якобчука, який віддав життя за Україну. Таким чином вона вшанувала пам'ять про цього Героя.«Акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – це можливість пробігти дистанцію за захисників, які загинули внаслідок російської агресії, подякувати та підтримати родини Героїв, об’єднати ветеранів та діючих військовослужбовців, волонтерів, молодь та всіх небайдужих українців навколо цінностей державності, незалежності, вшанування пам’яті Героїв», - каже поліцейська.А заступник начальника Луцького районного управління поліціївіддав шану загиблому на Сході колезі Сергієві Губанову - командиру батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» ГУНП в Луганській області, який отримав смертельні поранення в травні 2020 року поблизу села Трьохізбенка.Інші співробітники ГУНП також пробігли різні дистанції за загиблих воїнів.