Користувачі «Дії» можуть стати посмертними донорами: що це означає





Про це пише



В Мінцифри розповіли деталі. Наразі невідомо, коли відповідний проєкт планують реалізувати.



"Мінцифра готова забезпечити технічну реалізацію подання згоди про посмертне донорство в "Дії". Для цього потрібне створення електронного реєстру згод в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), це має зробити МОЗ. Як це працюватиме? Людина в "Дії" зможе надіслати згоду стати посмертним донором, ця заявка потрапить в електронний реєстр на базі ЕСОЗ. І коли фіксується смерть людини, то електрона система трансплантології отримає згоду з ЕСОЗ", – розповіли в міністерстві.



Таку ідею анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Після підготовчих технічних робіт в МОЗ хочуть запустити інформаційну кампанію з популяризації донорства органів. Однак, Ляшко розуміє і ризики електронних згод. Заяву ніхто не повинен бачити в застосунку доки людина жива, адже це може загрожувати її безпеці. Зберігати це в таємниці планують навіть від лікарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поруч з цифровими паспортами в "Дії" хочуть запустити новий розділ – заявки на посмертне донорство. Але про механізм роботи такого документу та захисту цієї інформації в уряді ще не говорять, а лише розробляють механізм.Про це пише "Обозреватель". В Мінцифри розповіли деталі. Наразі невідомо, коли відповідний проєкт планують реалізувати."Мінцифра готова забезпечити технічну реалізацію подання згоди про посмертне донорство в "Дії". Для цього потрібне створення електронного реєстру згод в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), це має зробити МОЗ. Як це працюватиме? Людина в "Дії" зможе надіслати згоду стати посмертним донором, ця заявка потрапить в електронний реєстр на базі ЕСОЗ. І коли фіксується смерть людини, то електрона система трансплантології отримає згоду з ЕСОЗ", – розповіли в міністерстві.Таку ідею анонсував міністр охорони здоров'я. Після підготовчих технічних робіт в МОЗ хочуть запустити інформаційну кампанію з популяризації донорства органів. Однак, Ляшко розуміє і ризики електронних згод. Заяву ніхто не повинен бачити в застосунку доки людина жива, адже це може загрожувати її безпеці. Зберігати це в таємниці планують навіть від лікарів.

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