вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Користувачі «Дії» можуть стати посмертними донорами: що це означає

Користувачі «Дії» можуть стати посмертними донорами: що це означає
Поруч з цифровими паспортами в "Дії" хочуть запустити новий розділ – заявки на посмертне донорство. Але про механізм роботи такого документу та захисту цієї інформації в уряді ще не говорять, а лише розробляють механізм.

Про це пише "Обозреватель".

В Мінцифри розповіли деталі. Наразі невідомо, коли відповідний проєкт планують реалізувати.

"Мінцифра готова забезпечити технічну реалізацію подання згоди про посмертне донорство в "Дії". Для цього потрібне створення електронного реєстру згод в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ), це має зробити МОЗ. Як це працюватиме? Людина в "Дії" зможе надіслати згоду стати посмертним донором, ця заявка потрапить в електронний реєстр на базі ЕСОЗ. І коли фіксується смерть людини, то електрона система трансплантології отримає згоду з ЕСОЗ", – розповіли в міністерстві.

Таку ідею анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Після підготовчих технічних робіт в МОЗ хочуть запустити інформаційну кампанію з популяризації донорства органів. Однак, Ляшко розуміє і ризики електронних згод. Заяву ніхто не повинен бачити в застосунку доки людина жива, адже це може загрожувати її безпеці. Зберігати це в таємниці планують навіть від лікарів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дія, донорство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Для багатіїв шукатимуть донорів, які в систему і згоду додадуть і причину раптової смерті....
Відповісти
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Користувачі «Дії» можуть стати посмертними донорами: що це означає
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку на завтра, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Як українцям зібрати дитину до школи та у скільки це обійдеться: поради експертів
Сьогодні, 19:34
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
Сьогодні, 19:00
Бойовики обстріляли Авдіївку: восьмеро українських захисників – поранені
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS СOVID-сертифікати зможуть завантажити користувачі iOS
21 серпень, 00:15
Пенсію можна буде отримати через додаток «Дія» Пенсію можна буде отримати через додаток «Дія»
20 серпень, 12:15
Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія» Українці зможуть подорожувати в ЄС з COVID-сертифікатом у додатку «Дія»
19 серпень, 13:36
Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису Українці тепер зможуть вакцинуватися без попереднього запису
20 липень, 11:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Користувачі «Дії» можуть стати посмертними донорами: що це означає
Сьогодні, 20:43
 0
Погода в Луцьку на завтра, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Як українцям зібрати дитину до школи та у скільки це обійдеться: поради експертів
Сьогодні, 19:34
 0
У Польщі виступив театр «Гармидер»: як це було. ФОТО
Сьогодні, 19:00
 0
Бойовики обстріляли Авдіївку: восьмеро українських захисників – поранені
Сьогодні, 18:47
 0
Медіа
відео
1/8