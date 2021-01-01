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У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня

У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня
У Луцьку завершили будувати громадську вбиральню у Центральному парку культури івідпочинку імені Лесі Українки. Її зводили чотири місяці і відкрили, кажуть будівельники, раніше запланованих термінів.

Як облаштували туалет, чи безоплатним він буде і чи оцінили його лучани – у сюжеті 12 каналу.

Зараз тут ще працюють над благоустроєм, але користуватися туалетом вже можна. Всередині просторо та чисто, бо ж тільки відкрили і прибирають тут щогодини. Крім туалетів для обох статей, є окрема вбиральня для людей з інвалідністю та місце для мам з дітьми.

Як то кажуть, все що потрібно, – передбачили. Загалом вбиральня у парку виглядає достойно і цікаво. На її будівництво витратили три мільйони гривень.

А для того щоб скористатися вбиральнею, платити не потрібно.


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Теги: центральний парк, Луцьк, громадська вбиральня
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