У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня





Як облаштували туалет, чи безоплатним він буде і чи оцінили його лучани – у сюжеті



Зараз тут ще працюють над благоустроєм, але користуватися туалетом вже можна. Всередині просторо та чисто, бо ж тільки відкрили і прибирають тут щогодини. Крім туалетів для обох статей, є окрема вбиральня для людей з інвалідністю та місце для мам з дітьми.



Як то кажуть, все що потрібно, – передбачили. Загалом вбиральня у парку виглядає достойно і цікаво. На її будівництво витратили три мільйони гривень.



А для того щоб скористатися вбиральнею, платити не потрібно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершили будувати громадську вбиральню у Центральному парку культури івідпочинку імені Лесі Українки. Її зводили чотири місяці і відкрили, кажуть будівельники, раніше запланованих термінів.Як облаштували туалет, чи безоплатним він буде і чи оцінили його лучани – у сюжеті 12 каналу Зараз тут ще працюють над благоустроєм, але користуватися туалетом вже можна. Всередині просторо та чисто, бо ж тільки відкрили і прибирають тут щогодини. Крім туалетів для обох статей, є окрема вбиральня для людей з інвалідністю та місце для мам з дітьми.Як то кажуть, все що потрібно, – передбачили. Загалом вбиральня у парку виглядає достойно і цікаво. На її будівництво витратили три мільйони гривень.А для того щоб скористатися вбиральнею, платити не потрібно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію