У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня
Сьогодні, 12:15
У Луцьку завершили будувати громадську вбиральню у Центральному парку культури івідпочинку імені Лесі Українки. Її зводили чотири місяці і відкрили, кажуть будівельники, раніше запланованих термінів.
Як облаштували туалет, чи безоплатним він буде і чи оцінили його лучани – у сюжеті 12 каналу.
Зараз тут ще працюють над благоустроєм, але користуватися туалетом вже можна. Всередині просторо та чисто, бо ж тільки відкрили і прибирають тут щогодини. Крім туалетів для обох статей, є окрема вбиральня для людей з інвалідністю та місце для мам з дітьми.
Як то кажуть, все що потрібно, – передбачили. Загалом вбиральня у парку виглядає достойно і цікаво. На її будівництво витратили три мільйони гривень.
А для того щоб скористатися вбиральнею, платити не потрібно.
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Як облаштували туалет, чи безоплатним він буде і чи оцінили його лучани – у сюжеті 12 каналу.
Зараз тут ще працюють над благоустроєм, але користуватися туалетом вже можна. Всередині просторо та чисто, бо ж тільки відкрили і прибирають тут щогодини. Крім туалетів для обох статей, є окрема вбиральня для людей з інвалідністю та місце для мам з дітьми.
Як то кажуть, все що потрібно, – передбачили. Загалом вбиральня у парку виглядає достойно і цікаво. На її будівництво витратили три мільйони гривень.
А для того щоб скористатися вбиральнею, платити не потрібно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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