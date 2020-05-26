Останні дні літа: якою буде погода на Волині

Світлана Дриганюк.



Ночі стають холоднішими, синоптики обіцяють 10-13 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 20-22 градусів.



У суботу 28 серпня вночі та вдень у неділю 29 серпня можливі дощі, подекуди грози.



У понеділок 30 серпня вдень мінлива хмарність, а вночі можливі опади. У вівторок 31 серпня – без опадів.



На День знань, 1 вересня, синоптики прогнозують короткочасний дощ, температура повітря 20-21 градус.



Світлана Дриганюк додає: очікувати на тепло можна у вересні, коли на зміну циклону прийде антициклон. Тоді волиняни зможуть спостерігати бабине літо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В останні дні літа на Волині синоптики прогнозують дощі та помірне тепло. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентруНочі стають холоднішими, синоптики обіцяють 10-13 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 20-22 градусів.У суботу 28 серпня вночі та вдень у неділю 29 серпня можливі дощі, подекуди грози.У понеділок 30 серпня вдень мінлива хмарність, а вночі можливі опади. У вівторок 31 серпня – без опадів.На День знань, 1 вересня, синоптики прогнозують короткочасний дощ, температура повітря 20-21 градус.Світлана Дриганюк додає: очікувати на тепло можна у вересні, коли на зміну циклону прийде антициклон. Тоді волиняни зможуть спостерігати бабине літо.

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