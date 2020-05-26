вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Останні дні літа: якою буде погода на Волині

Останні дні літа: якою буде погода на Волині
В останні дні літа на Волині синоптики прогнозують дощі та помірне тепло. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк.

Ночі стають холоднішими, синоптики обіцяють 10-13 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 20-22 градусів.

У суботу 28 серпня вночі та вдень у неділю 29 серпня можливі дощі, подекуди грози.

У понеділок 30 серпня вдень мінлива хмарність, а вночі можливі опади. У вівторок 31 серпня – без опадів.

На День знань, 1 вересня, синоптики прогнозують короткочасний дощ, температура повітря 20-21 градус.

Світлана Дриганюк додає: очікувати на тепло можна у вересні, коли на зміну циклону прийде антициклон. Тоді волиняни зможуть спостерігати бабине літо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: літо, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, чи відбудуться у луцьких школах традиційні лінійки 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху
Сьогодні, 12:40
Останні дні літа: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:27
У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня
Сьогодні, 12:15
Розкриття таємниці, подарунки та KADNAY «на десерт»: як на «Супернові» веселилися «добрі сусіди». ФОТОРЕПОРТАЖ*
Сьогодні, 12:05
Схожі новини
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
26 травень, 2020, 12:25
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 25 серпня
24 серпень, 20:00
Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня Якою буде погода на Волині на День Незалежності, 24 серпня
23 серпень, 20:00
Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня Погода в Луцьку на понеділок, 23 серпня
22 серпень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські бігли на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Розповіли, чи відбудуться у луцьких школах традиційні лінійки 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху
Сьогодні, 12:40
 0
Останні дні літа: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:27
 0
У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8