Останні дні літа: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:27
В останні дні літа на Волині синоптики прогнозують дощі та помірне тепло. Про це Суспільному розповіла синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк.
Ночі стають холоднішими, синоптики обіцяють 10-13 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 20-22 градусів.
У суботу 28 серпня вночі та вдень у неділю 29 серпня можливі дощі, подекуди грози.
У понеділок 30 серпня вдень мінлива хмарність, а вночі можливі опади. У вівторок 31 серпня – без опадів.
На День знань, 1 вересня, синоптики прогнозують короткочасний дощ, температура повітря 20-21 градус.
Світлана Дриганюк додає: очікувати на тепло можна у вересні, коли на зміну циклону прийде антициклон. Тоді волиняни зможуть спостерігати бабине літо.
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Ночі стають холоднішими, синоптики обіцяють 10-13 градусів тепла, а вдень повітря прогріватиметься до 20-22 градусів.
У суботу 28 серпня вночі та вдень у неділю 29 серпня можливі дощі, подекуди грози.
У понеділок 30 серпня вдень мінлива хмарність, а вночі можливі опади. У вівторок 31 серпня – без опадів.
На День знань, 1 вересня, синоптики прогнозують короткочасний дощ, температура повітря 20-21 градус.
Світлана Дриганюк додає: очікувати на тепло можна у вересні, коли на зміну циклону прийде антициклон. Тоді волиняни зможуть спостерігати бабине літо.
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