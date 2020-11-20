вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху

Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху
На коронавірус в Україні все частіше хворіє молодь. При цьому змінилися перші симптоми хвороби - тепер це може бути не втрата смаку та нюху.

Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає ТСН в суботу, 28 серпня.

«Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у тяжкій формі люди молодого і середнього віку. Ось наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було. Також у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку. Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто», - повідомив медик.

Інфекціоніст додав, що зараз також більшість хворих мають важкі ураження легень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронаврус, симптоми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські поліцейські бігли на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Розповіли, чи відбудуться у луцьких школах традиційні лінійки 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху
Сьогодні, 12:40
Останні дні літа: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:27
У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми Як розпізнати Delta-штам коронавірусу: симптоми
06 серпень, 16:30
Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння Науковець розповів, що допомагає полегшити сезонну алергію на цвітіння
12 травень, 20:41
Волинський лікар-імунолог розповіла, що варто знати про вірусні пневмонії Волинський лікар-імунолог розповіла, що варто знати про вірусні пневмонії
20 листопад, 2020, 19:40
Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19 Медики назвали 4 ранніх симптоми COVID-19
20 листопад, 2020, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські бігли на честь загиблих воїнів. ФОТО
Сьогодні, 13:20
 0
Розповіли, чи відбудуться у луцьких школах традиційні лінійки 1 вересня. ВІДЕО
Сьогодні, 13:00
 0
Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху
Сьогодні, 12:40
 0
Останні дні літа: якою буде погода на Волині
Сьогодні, 12:27
 0
У центральному парку Луцька запрацювала вбиральня
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8