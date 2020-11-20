Назвали ще один симптом коронавірусу, крім втрати смаку та нюху





Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко, передає



«Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у тяжкій формі люди молодого і середнього віку. Ось наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було. Також у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку. Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто», - повідомив медик.



Інфекціоніст додав, що зараз також більшість хворих мають важкі ураження легень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На коронавірус в Україні все частіше хворіє молодь. При цьому змінилися перші симптоми хвороби - тепер це може бути не втрата смаку та нюху.Про це розповів головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні, передає ТСН в суботу, 28 серпня.«Змінився вік хворих. Коронавірусом тепер інфікуються і хворіють у тяжкій формі люди молодого і середнього віку. Ось наприклад, сьогодні вночі ми перевели на кероване дихання молоду людину, якій всього 42 роки. Такого під час першої хвилі не було. Також у людей, яких госпіталізують з коронавірусом, відсутні такі симптоми, як порушення органів сприйняття, тобто нюху і смаку. Натомість збільшилася кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади шлунково-кишкового тракту. Цього раніше не спостерігалося так часто», - повідомив медик.Інфекціоніст додав, що зараз також більшість хворих мають важкі ураження легень.

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