Художниця з Луцька продала свої картини задля порятунку онкохворих діток. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
Луцька художниця Юлія Надточій організувала благодійний аукціон, виручені гроші з якого витратять на купівлю життєво необхідного обладнання для онкохворих малюків з Волинської дитячої лікарні.
Захід відбувся 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Малювати ці картини юна мисткиня почала ще в лютому. У кожну, каже, вклала багато сенсу. Всі вони мають свою історію і навіть характер.
Глядачі грошей не шкодували. Картини зі стартовою ціною 6-8 тисяч гривень з молотка пішли за 10-15 тисяч.
На аукціоні були присутні політики, представники бізнесу та влади, меценати, а також очільниця онкогематологічного відділення Яна Рижко.
Вона зазначила, що маленьким пацієнтам вкрай потрібний модульний імунохімічний аналізатор, ціна якого зараз непідйомна для медзакладу – щонайменше три мільйони гривень.
Як пройшов захід, скільки вдалося зібрати та як до нього може долучитися кожен з нас, дивіться у сюжеті:
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Захід відбувся 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті, йдеться у сюжеті ІА "Конкурент".
Малювати ці картини юна мисткиня почала ще в лютому. У кожну, каже, вклала багато сенсу. Всі вони мають свою історію і навіть характер.
Глядачі грошей не шкодували. Картини зі стартовою ціною 6-8 тисяч гривень з молотка пішли за 10-15 тисяч.
На аукціоні були присутні політики, представники бізнесу та влади, меценати, а також очільниця онкогематологічного відділення Яна Рижко.
Вона зазначила, що маленьким пацієнтам вкрай потрібний модульний імунохімічний аналізатор, ціна якого зараз непідйомна для медзакладу – щонайменше три мільйони гривень.
Як пройшов захід, скільки вдалося зібрати та як до нього може долучитися кожен з нас, дивіться у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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