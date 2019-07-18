Художниця з Луцька продала свої картини задля порятунку онкохворих діток. ВІДЕО

Юлія Надточій організувала благодійний аукціон, виручені гроші з якого витратять на купівлю життєво необхідного обладнання для онкохворих малюків з Волинської дитячої лікарні.



Захід відбувся 26 серпня у Волинській торгово-промисловій палаті, йдеться у сюжеті



Малювати ці картини юна мисткиня почала ще в лютому. У кожну, каже, вклала багато сенсу. Всі вони мають свою історію і навіть характер.



Глядачі грошей не шкодували. Картини зі стартовою ціною 6-8 тисяч гривень з молотка пішли за 10-15 тисяч.



На аукціоні були присутні політики, представники бізнесу та влади, меценати, а також очільниця онкогематологічного відділення Яна Рижко.



Вона зазначила, що маленьким пацієнтам вкрай потрібний модульний імунохімічний аналізатор, ціна якого зараз непідйомна для медзакладу – щонайменше три мільйони гривень.



Як пройшов захід, скільки вдалося зібрати та як до нього може долучитися кожен з нас, дивіться у сюжеті:





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