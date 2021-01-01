Волинянка, що народила 7 дітей, може стати матір'ю-героїнею





Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.



Білан Наталія Степанівна закінчила Ківерцівське базове медичне училище за спеціальністю фельдшер-акушер, Львівський національний університет ветеринарної медицини. Працює у Волинській обласній санепідемстанції помічником лікаря епідеміолога у відділі особливо небезпечних інфекцій.



Жінка народила та виховала семеро дітей. Нині перебуває у відпустці з догляду за дитиною до 3-х років.

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