Волинянка, що народила 7 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Сьогодні, 18:00
Мешканці Луцької міської територіальної громади хочуть присвоїти почесне звання “Мати-героїня”.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Білан Наталія Степанівна закінчила Ківерцівське базове медичне училище за спеціальністю фельдшер-акушер, Львівський національний університет ветеринарної медицини. Працює у Волинській обласній санепідемстанції помічником лікаря епідеміолога у відділі особливо небезпечних інфекцій.
Жінка народила та виховала семеро дітей. Нині перебуває у відпустці з догляду за дитиною до 3-х років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому.
Білан Наталія Степанівна закінчила Ківерцівське базове медичне училище за спеціальністю фельдшер-акушер, Львівський національний університет ветеринарної медицини. Працює у Волинській обласній санепідемстанції помічником лікаря епідеміолога у відділі особливо небезпечних інфекцій.
Жінка народила та виховала семеро дітей. Нині перебуває у відпустці з догляду за дитиною до 3-х років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянка, що народила 7 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Сьогодні, 18:00
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Сьогодні, 17:00