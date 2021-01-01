На Волині незабаром запрацює школа, яку зводять з 2018 року. ФОТО

Незабаром новозбудована школа у селі Башлики Луцького району відкриє двері для учнів.Хід будівельних робіт у навчальному закладі, який будується в рамках Програми Президента України«Велике будівництво», за дорученням голови облдержадміністраціїпроінспектував його заступниквчора, 27 серпня, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Будівництво школи у селі Башлики Луцького району перебуває на завершальній стадії. Наразі внутрішні оздоблювальні роботи завершені на третьому поверсі, сьогодні майстри закінчать такі ж роботи з надання естетичного вигляду приміщенням на першому та другому поверхах. Також майже завершені сантехнічні роботи та благоустрій території.Нагадаємо, що школа побудована «з нуля». Будівельні роботи, які були розпочаті ще у 2018 році, активізувалися протягом останніх двох років, коли об’єкт було включено у перелік навчальних закладів, що будуються в рамках Програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Загалом з державного бюджету на будівництво школи виділили понад 114 мільйонів гривень, з яких більше 49 мільйонів гривень – у 2021 році.Відтак, учні села Башлики та навколишніх сіл матимуть можливість навчатися у сучасному просторому навчальному закладі загальною площею 8105 м², який відповідає європейським стандартам.Новозбудована школа не лише відповідає новим державним будівельним нормам, але й адаптована до європейських вимог щодо інклюзивності. Адже під час проектування та будівництва навчального закладу одним з першочергових завдань було облаштування безбар’єрного простору та доступність школи для маломобільних груп населення.«Роботи з будівництва навчального закладу у селі Башлики будуть завершені згідно графіку, у жовтні цього року, – зазначає Ігор Чуліпа. – На дітей чекають просторі та теплі класні кімнати, великі спортивний та актовий зали, їдальня та гарно облаштоване подвір’я. Замість старого сірого приміщення діти будуть здобувати знання у яскравій сучасній будівлі, яка значно покращила інфраструктуру села та радуватиме око місцевих жителів».