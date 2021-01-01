Бігає з ножицями за дітьми: на Волині жителі скаржаться на психічно неврівноважену сусідку





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Жінка проживає у квартирі з 23-річною донькою, яку до 20-ти років у дворі рідко помічали мешканці – «мати не випускала на вулицю».



Тепер вже протягом місяця людям заважає гуркіт у під’їзді. Справа в тому, розповідають, що жінка не впускає свою доньку вночі додому, на що та зі всієї сили стукає ногами та руками по дверях. В кінцевому результаті – лягає спати на сходах, а прокинувшись, йде просити їсти у людей. Після років сидіння вдома, говорять, дівчина стала асоціальною.



«Буває три ночі підряд дочка приходить і «тарабанить» ногами та руками по дверях, а мати ніби просто не чує. Сусіди неодноразово викликали поліцію.



Після цього лягає спати на сходах, а коли прокидається – йде просити їсти у сусідів: хто кави винесе, хто повноцінний сніданок», – розповіла голова ОСББ.



Мешканці також наголошують, що жінці потрібна допомога лікарів, адже та, мовляв, завдає шкоди своїй вже повнолітній дитині та залякує сусідських дітей.



«Вона дає донці якісь таблетки, щоб вона заснула. Як розповідала дівчинка, після них їй не добре – все як «у тумані».



А нещодавно бігала з ножицями за дітьми, перед ними пошматувала ножем ляльку.



Діти настільки бояться, що пролазять додому на перший поверх через вікно, щоб не потрапити у під’їзд», – говорить мешканка будинку.



За словами жителів під’їзду, жінка не змогла вийти з депресії після того, як чоловік пішов та кинув її з тільки народженою дитиною.



«Раніше жила та працювала в медзакладі у Луцьку. Коли народила дитину – її покинув чоловік. Коли повернулась у рідне місто, намагалась викинути немовля через вікно – люди завадили цьому», – згадують сусіди.2 роки назад колишній голова сільської ради Олександр Топорівський надав можливість пролікуватись її доньці у Нововолинській центральній лікарні. За словами сусідів, тоді ситуація поліпшилась – дівчина йшла на контакт з людьми, намагалась знайти роботу, аби мати гроші на прожиття.



У свою чергу мати відмовляється від лікування свого психічного здоров’я – «не має на кого лишити малу».



«Матері потрібно пролікуватись, але боїться лишати доньку саму вдома, адже та не вміє користуватись плитою та не розуміє елементарного по господарстві. Дівчинку майже не випускали з дому до 20-ти років, вона не вивчилась у школі та ні з ким не спілкувалась», – говорять жителі будинку.



«У нашому будинку живуть 10 маленьких дітей. Ми боїмося відпускати їх без нагляду на дитячий майданчик. Не можемо вибігти елементарно у магазин, залишивши дітей вдома: плачуть у страху, що сусідка прийде», – розповідає мешканка будинку.



Мешканці просять місцеву владу, або ж відповідні служби звернути увагу на цю ситуацію. Адже вона тримає у напрузі всіх сусідів та може зашкодити громадськості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Благодатному в житловому будинку мешканці скаржаться на психічно неврівноважену жінку, що не дає їм спокою: бігає з ножицями за сусідськими дітьми, розпалює вогнище у своїй квартирі, галасує вночі, а також не пускає доньку до хати і та змушена просити їжу в сусідів.Про це пише БУГ. Жінка проживає у квартирі з 23-річною донькою, яку до 20-ти років у дворі рідко помічали мешканці – «мати не випускала на вулицю».Тепер вже протягом місяця людям заважає гуркіт у під’їзді. Справа в тому, розповідають, що жінка не впускає свою доньку вночі додому, на що та зі всієї сили стукає ногами та руками по дверях. В кінцевому результаті – лягає спати на сходах, а прокинувшись, йде просити їсти у людей. Після років сидіння вдома, говорять, дівчина стала асоціальною.«Буває три ночі підряд дочка приходить і «тарабанить» ногами та руками по дверях, а мати ніби просто не чує. Сусіди неодноразово викликали поліцію.Після цього лягає спати на сходах, а коли прокидається – йде просити їсти у сусідів: хто кави винесе, хто повноцінний сніданок», – розповіла голова ОСББ.Мешканці також наголошують, що жінці потрібна допомога лікарів, адже та, мовляв, завдає шкоди своїй вже повнолітній дитині та залякує сусідських дітей.«Вона дає донці якісь таблетки, щоб вона заснула. Як розповідала дівчинка, після них їй не добре – все як «у тумані».А нещодавно бігала з ножицями за дітьми, перед ними пошматувала ножем ляльку.Діти настільки бояться, що пролазять додому на перший поверх через вікно, щоб не потрапити у під’їзд», – говорить мешканка будинку.За словами жителів під’їзду, жінка не змогла вийти з депресії після того, як чоловік пішов та кинув її з тільки народженою дитиною.«Раніше жила та працювала в медзакладі у Луцьку. Коли народила дитину – її покинув чоловік. Коли повернулась у рідне місто, намагалась викинути немовля через вікно – люди завадили цьому», – згадують сусіди.2 роки назад колишній голова сільської ради Олександр Топорівський надав можливість пролікуватись її доньці у Нововолинській центральній лікарні. За словами сусідів, тоді ситуація поліпшилась – дівчина йшла на контакт з людьми, намагалась знайти роботу, аби мати гроші на прожиття.У свою чергу мати відмовляється від лікування свого психічного здоров’я – «не має на кого лишити малу».«Матері потрібно пролікуватись, але боїться лишати доньку саму вдома, адже та не вміє користуватись плитою та не розуміє елементарного по господарстві. Дівчинку майже не випускали з дому до 20-ти років, вона не вивчилась у школі та ні з ким не спілкувалась», – говорять жителі будинку.«У нашому будинку живуть 10 маленьких дітей. Ми боїмося відпускати їх без нагляду на дитячий майданчик. Не можемо вибігти елементарно у магазин, залишивши дітей вдома: плачуть у страху, що сусідка прийде», – розповідає мешканка будинку.Мешканці просять місцеву владу, або ж відповідні служби звернути увагу на цю ситуацію. Адже вона тримає у напрузі всіх сусідів та може зашкодити громадськості.

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