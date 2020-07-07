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Самокат, який збив у Луцьку дитину, був справним, – співвласник сервісу прокату

Самокат, який збив у Луцьку дитину, був справним, – співвласник сервісу прокату
Самокат, який збив дитину біля ЦУМу у Луцьку 27 серпня, був технічно справним. Водійка не впоралася з керуванням.

Про це у коментарі виданню ІА «Конкурент» повідомив співвласник сервісу прокату самокатів «Вжух» Сергій Совик.

«Я особисто протестував самокат. З ним все добре, гальма справні. Навіть якщо одночасно натискати на курок газу і тормоз, то самокат починає гальмувати. На жаль, водійка не впоралася з керуванням», – запевняє Сергій Совик.

Також співвласник сервісу розповів, що з дівчинкою, яку збив самокат, все добре.

«Ми зв'язалися з батьками дівчинки, яку збив самокат. Станом на 27 серпня з нею все було добре.Чекали на результати обстеження. Також ми зареєстрували випадок у страховій компанії, тому, що здоров'я водія та його відповідальність перед третіми особами застрахована. Страхова компанія зареєструвала страховий випадок, тож дитині компенсують витрати на лікування», – зазначив співвласник сервісу прокату самокатів «Вжух».

Сергій Совик повідомив, що триматиме зв'язок з батьками постраждалої дівчинки.

Нагадаємо, інцидент трапився у п'ятницю, 27 серпня, близько 17:30 на вулиці Винниченка поблизу ЦУМу. За словами одного з очевидців події, самокат різко зірвався з місця, щойно дівчина намагалася рушити, та збив чотирирічну дівчинку. Від удару дитина отримала забій носа та губи.

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Теги: Луцьк, самокат, збив дитину
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