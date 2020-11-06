Діти ходитимуть до школи: у Луцьку просять відремонтувати вулицю, яку заливає після дощу

Сергій Мельник.



За його словами, дорожне покриття, ливневі стоки та каналізаційні люки в знаходяться аварійному та небезпечному для подальшої експлуатації стані.



"Наближається новий навчальний період і по цій вулиці ходять в школу діти, а по ній після дощу ні пройти нормально ні проїхати. Прошу посприяти міського голову, який перед виборами обіцяв в 2021 році відремонтувати цю вулицю", - написав Сергій Мельник.



Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять відремонтувати вулицю Довженка в районі Вересневе. Відповідну петицію зареєструвавЗа його словами, дорожне покриття, ливневі стоки та каналізаційні люки в знаходяться аварійному та небезпечному для подальшої експлуатації стані."Наближається новий навчальний період і по цій вулиці ходять в школу діти, а по ній після дощу ні пройти нормально ні проїхати. Прошу посприяти міського голову, який перед виборами обіцяв в 2021 році відремонтувати цю вулицю", - написав Сергій Мельник.Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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