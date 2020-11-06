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Діти ходитимуть до школи: у Луцьку просять відремонтувати вулицю, яку заливає після дощу

Діти ходитимуть до школи: у Луцьку просять відремонтувати вулицю, яку заливає після дощу
У Луцьку просять відремонтувати вулицю Довженка в районі Вересневе. Відповідну петицію зареєстрував Сергій Мельник.

За його словами, дорожне покриття, ливневі стоки та каналізаційні люки в знаходяться аварійному та небезпечному для подальшої експлуатації стані.

"Наближається новий навчальний період і по цій вулиці ходять в школу діти, а по ній після дощу ні пройти нормально ні проїхати. Прошу посприяти міського голову, який перед виборами обіцяв в 2021 році відремонтувати цю вулицю", - написав Сергій Мельник.

Для того, щоб міська влада розглянула цю ініціативу, потрібно, щоб за неї проголосувало не менше 300 осіб. До кінця збору підписів залишилось 14 днів.

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Теги: вулиця Довженка, Луцьк, Вересневе, петиція, ремонт
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