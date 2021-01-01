Фельдшерка з Волині спробувала свої сили на відомому шоу талантів

Світлана Смаль з Піщаного взяла участь у передкастингу нового сезону відомого всеукраїнського телепроєкту "Україна має талант", черговий випуск якого вийде на екрани телевізорів вже восени.



Для участі в конкурсі дівчина обрала пісню на слова української авторки Оксани-Максимишин-Корабель “Мамо, не плач”, пише



Цей проникливий твір-присвята Героям Майдану зазвучав її голосом, як музичний факт того, що відображає сьогодення в умовах російсько-української війни та нашої новітньої боротьби за Незалежність України.



Світлана чекає на рішення членів журі щодо її участі у подальших етапах конкурсу талантів і пізнає основи роботи у медицині. У колективі Камінь-Каширського відділення екстреної медичної допомоги трудиться віднедавна, лише другий місяць. Молода медичка наслідує приклади відомих досвідчених та амбітних людей, які поруч з професійним фахом шліфують і здібності, даровані природою.



— Музика супроводжує мене із раннього дитинства. Усі жінки нашого сімейства напрочуд гарно співали, хоч ніхто з них не пов’язав життя із професійною сценою. Я теж не є винятком. Адже попри те, що навчалась чотири роки у музичній школі у класах бандури та вокалу, при виборі професії чомусь надала перевагу медицині, — розповідає Світлана.



Тим часом, здобуваючи фах у Луцькому медичному коледжі, мистецький талант дівчини нестримно пробивався з душі на світ, як весною зелений пагон із землі. Тож чи не в усіх культурно-масових заходах області Світлана представляла свій навчальний заклад як співачка, виразно виконувала вокальні твори під власний акомпанемент бандури.

І хоч Світлана пов’язала свою долю з медичною сферою, вона й далі продовжує випробовувати сили в різноманітних конкурсах, виступає на святкових заходах, що відбуваються на теренах Камінь-Каширщини. До речі, і цими днями вона взяла участь у концерті, присвяченому ювілею Незалежності України — виступила із вокальним номером на парковій сцені нашого міста.



Леся МІНІБАЄВА.

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