вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО

Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО
Тривають ремонтні роботи на перехресті вул. Карпенка-Карого, вул. Задворецької та вул. Чорновола у Луцьку.

Про це розповів міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, на цій ділянці дороги розпочали вкладання вирівнюючого шару асфальту. Об‘єкт планують повністю завершити наступного тижня.

За своїм технічним станом вказане перехрестя було найгіршим у місті, зауважував міський голова Ігор Поліщук.
Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО
Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перехрестя, Луцьк, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фельдшерка з Волині спробувала свої сили на відомому шоу талантів
Сьогодні, 14:45
Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Діти ходитимуть до школи: у Луцьку просять відремонтувати вулицю, яку заливає після дощу
Сьогодні, 14:20
Бігає з ножицями за дітьми: на Волині жителі скаржаться на психічно неврівоважену сусідку
Сьогодні, 14:04
На Волині незабаром запрацює школа, яку зводять з 2018 року. ФОТО
Сьогодні, 13:40
Схожі новини
У Луцьку розпочали ремонт «дірявого» перехрестя У Луцьку розпочали ремонт «дірявого» перехрестя
20 серпень, 11:26
Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя Облрада дає мільйон на ремонт луцького перехрестя
26 вересень, 2018, 13:11
У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті У Луцьку облаштовують світлофор на аварійному перехресті
07 вересень, 2018, 15:15
Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма Перехрестя у Луцьку за 10 мільйонів відремонтує скандальна івано-франківська фірма
19 липень, 2018, 15:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Фельдшерка з Волині спробувала свої сили на відомому шоу талантів
Сьогодні, 14:45
 0
Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:32
 0
Діти ходитимуть до школи: у Луцьку просять відремонтувати вулицю, яку заливає після дощу
Сьогодні, 14:20
 0
Бігає з ножицями за дітьми: на Волині жителі скаржаться на психічно неврівоважену сусідку
Сьогодні, 14:04
 0
На Волині незабаром запрацює школа, яку зводять з 2018 року. ФОТО
Сьогодні, 13:40
 0
Медіа
відео
1/8