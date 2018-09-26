Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО





Про це розповів міський голова Ігор Поліщук на своїй



За його словами, на цій ділянці дороги розпочали вкладання вирівнюючого шару асфальту. Об‘єкт планують повністю завершити наступного тижня.



За своїм технічним станом вказане перехрестя було найгіршим у місті, зауважував міський голова Ігор Поліщук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тривають ремонтні роботи на перехресті вул. Карпенка-Карого, вул. Задворецької та вул. Чорновола у Луцьку.Про це розповів міський голована своїй сторінці у Facebook.За його словами, на цій ділянці дороги розпочали вкладання вирівнюючого шару асфальту. Об‘єкт планують повністю завершити наступного тижня.За своїм технічним станом вказане перехрестя було найгіршим у місті, зауважував міський голова Ігор Поліщук.

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