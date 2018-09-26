Наступного тижня завершать ремонт найгіршого перехрестя у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Тривають ремонтні роботи на перехресті вул. Карпенка-Карого, вул. Задворецької та вул. Чорновола у Луцьку.
Про це розповів міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, на цій ділянці дороги розпочали вкладання вирівнюючого шару асфальту. Об‘єкт планують повністю завершити наступного тижня.
За своїм технічним станом вказане перехрестя було найгіршим у місті, зауважував міський голова Ігор Поліщук.
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Про це розповів міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, на цій ділянці дороги розпочали вкладання вирівнюючого шару асфальту. Об‘єкт планують повністю завершити наступного тижня.
За своїм технічним станом вказане перехрестя було найгіршим у місті, зауважував міський голова Ігор Поліщук.
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