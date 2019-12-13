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Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО

Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО
327 волинян взяли участь у Всеукраїнському патріотичному забігу з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів “Шаную воїнів, біжу за Героїв України”, – розповів Суспільному начальник управління у справах молоді та спорт облдержадміністрації Ігор Дмитришин.

Захід відбувся у центрі Луцька 28 серпня.

Учасники бігли дистанцію 1 200 метрів. Стартували легкоатлети на Театральному майдані міста.На одязі кожного учасника забігу – наліпка з ім'ям загиблого учасника АТО/ООС та напис "біжу за героя".
Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО

Катерина Карабан разом з донькою прийшли на патріотичний забіг з легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів. Дев'ятирічна Олександра бігтиме за свого тата Артема. "Мені було два роки, коли він не повернувся. Воював за Україну, він її любив, та нею жив", – каже донька загиблого військового.

Мама дівчинки Катерина Карабан розповіла: її чоловік загинув 7 серпня 2014 року. "Мені тоді було 21, Саші не було і трьох років. Трохи час вже пройшов, але ми пам'ятаємо, любимо, тому сьогодні ми тут", – додає жінка.
Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО

Перед початком забігу пам’ять загиблих за Україну учасників АТО/ООС вшанували хвилиною мовчання. На етапі реєстрації кожен з учасників зазначав, за кого з героїв долатиме дистанцію.

"Біжу вперше. Я за Віктора, який загинув під час виходу з Іловайського котла у 2014 му році. Не знав його за життя, але хочу присвятити цей біг для нього", – каже один з учасників Сергій Заводський.
Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО

Учасники бігли за маршрутом: Театральний майдан – проспект Волі – перехрестя на вулиці Шопена та повернулися на початкову точку. Усю дистанцію подолала родина загиблого прикордонники Сергія Гулюка. Його дружина бігла разом із двома дітьми.

Юлія Гулюк розповідає, чоловік загинув 31 липня 2014-го року у Донецькій області. "Це пам'ять про героїв, які віддали життя, щоб ми могли жити під мирним небом. І люди, які біжать частинку подяки віддають за їхні героїчні вчинки", – каже жінка.
Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО

Як розповів начальник управління у справах молоді та спорт облдержадміністрації Ігор Дмитришин, наймолодшому учаснику забігу всього 4 роки, найстаршому – 70.
Наймолодшому учаснику – 4 роки: у Луцьку кілька сотень людей бігли в пам'ять про загиблих Героїв. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: забіг, Луцьк, Герої України
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