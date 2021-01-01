У Луцьку від Covid-19 вакцинували приблизно 30% працівників шкіл





Про це розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар у програмі «Позиція» на



«Загальна цифра по вакцинованих педагогічних і технічних працівниках закладів освіти – орієнтовно 30%. Великий відсоток є вакцинованих першою дозою», – зазначив головний освітянин.



«Буквально на днях люди максимально виходять з відпусток. Якщо є необхідність в організованому виїзді бригад для вакцинування, чому ми власне радо сприяємо – як департамент освіти, так і управління охорони здоров’я, – то вже є заявки. Треба помогти керівнику закладу освіти, щоб організовано відбулося це вакцинування. А до того часу люди самостійно вакцинувалися через своїх сімейних лікарів чи в пунктах вакцинації в межах тергромади», – пояснив Віталій Бондар.



«Ми не будемо зобов’язувати, але будемо інформувати, контролювати цей процес, координувати керівника закладу освіти», – додав посадовець.



Фото - ілюстративне

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