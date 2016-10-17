На Волині перевірили якість питної води: де зафіксували порушення
Сьогодні, 16:40
Протягом поточного року Волинська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби дослідила 121 зразок води – в тому числі 84 з джерел централізованого та 37 з децентралізованого водопостачання.
Про це інформують у пресслужбі ОДА.
За результатами проведених досліджень, показників мікробіологічних відхилень не виявили.
Однак встановлено відхилення від нормативів за санітарно-хімічними показниками (зокрема за вмістом заліза): 3 водопроводів Володимир-Волинської ТГ Володимир-Волинського району та Підгайцівської ТГ Луцького району; а також 6 локальних артсвердловин мереж закладів освіти Камінь-Каширської ТГ Камінь-Каширського району, Рожищенської ТГ Луцького району, Ратнівської та Шацької ТГ Ковельського району.
У зв'язку з цим перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко доручив прописати у протоколі завдання щодо розв'язання озвучених проблем: здійснити заходи щодо впровадження установок доочистки (знезалізнення) питної води – насамперед задля водозабезпечення закладів освіти, оздоровлення і відпочинку дітей, лікувальних та інтернатних закладів; вжити заходів щодо визначення балансоутримувачів мереж і споруд централізованого водопостачання та забезпечити наявність у них відповідних дозвільних документів; визначити перелік систем питного водопостачання, що потребують проведення ремонту, реконструкції чи модернізації та ряд інших заходів, спрямованих на дотримання гігієнічних вимог до питної води.
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Про це інформують у пресслужбі ОДА.
За результатами проведених досліджень, показників мікробіологічних відхилень не виявили.
Однак встановлено відхилення від нормативів за санітарно-хімічними показниками (зокрема за вмістом заліза): 3 водопроводів Володимир-Волинської ТГ Володимир-Волинського району та Підгайцівської ТГ Луцького району; а також 6 локальних артсвердловин мереж закладів освіти Камінь-Каширської ТГ Камінь-Каширського району, Рожищенської ТГ Луцького району, Ратнівської та Шацької ТГ Ковельського району.
У зв'язку з цим перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Мовенко доручив прописати у протоколі завдання щодо розв'язання озвучених проблем: здійснити заходи щодо впровадження установок доочистки (знезалізнення) питної води – насамперед задля водозабезпечення закладів освіти, оздоровлення і відпочинку дітей, лікувальних та інтернатних закладів; вжити заходів щодо визначення балансоутримувачів мереж і споруд централізованого водопостачання та забезпечити наявність у них відповідних дозвільних документів; визначити перелік систем питного водопостачання, що потребують проведення ремонту, реконструкції чи модернізації та ряд інших заходів, спрямованих на дотримання гігієнічних вимог до питної води.
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