На Волині перевірили якість питної води: де зафіксували порушення

Протягом поточного року Волинська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби дослідила 121 зразок води – в тому числі 84 з джерел централізованого та 37 з децентралізованого водопостачання.Про це інформують у пресслужбі ОДА.За результатами проведених досліджень, показників мікробіологічних відхилень не виявили.Однак встановлено відхилення від нормативів за санітарно-хімічними показниками (зокрема за вмістом заліза): 3 водопроводів Володимир-Волинської ТГ Володимир-Волинського району та Підгайцівської ТГ Луцького району; а також 6 локальних артсвердловин мереж закладів освіти Камінь-Каширської ТГ Камінь-Каширського району, Рожищенської ТГ Луцького району, Ратнівської та Шацької ТГ Ковельського району.У зв'язку з цим перший заступник голови облдержадміністраціїдоручив прописати у протоколі завдання щодо розв'язання озвучених проблем: здійснити заходи щодо впровадження установок доочистки (знезалізнення) питної води – насамперед задля водозабезпечення закладів освіти, оздоровлення і відпочинку дітей, лікувальних та інтернатних закладів; вжити заходів щодо визначення балансоутримувачів мереж і споруд централізованого водопостачання та забезпечити наявність у них відповідних дозвільних документів; визначити перелік систем питного водопостачання, що потребують проведення ремонту, реконструкції чи модернізації та ряд інших заходів, спрямованих на дотримання гігієнічних вимог до питної води.