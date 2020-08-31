В Україні оголосили штормове попередження: чи накриють дощі Волинь
Сьогодні, 16:20
Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про небезпечні метеорологічні явища.
На заході країни очікуються сильні дощі, інформують рятувальники.
29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі, передає Укргідрометцентр. Вдень сильні опади варто чекати у західних, Вінницькій та Житомирській областях .
Вночі 28 серпня дощ очікується у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Сильні опади прогнозують також на Закарпатті та Прикарпатті.
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На заході країни очікуються сильні дощі, інформують рятувальники.
29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі, передає Укргідрометцентр. Вдень сильні опади варто чекати у західних, Вінницькій та Житомирській областях .
Вночі 28 серпня дощ очікується у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Сильні опади прогнозують також на Закарпатті та Прикарпатті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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