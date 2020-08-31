В Україні оголосили штормове попередження: чи накриють дощі Волинь





На заході країни очікуються сильні дощі, інформують рятувальники.



29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі, передає Укргідрометцентр. Вдень сильні опади варто чекати у західних, Вінницькій та Житомирській областях .



Вночі 28 серпня дощ очікується у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Сильні опади прогнозують також на Закарпатті та Прикарпатті.

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