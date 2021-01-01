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У Польщі українець викрав в узбека авто, а потім розбив та здав його на брухт

У Польщі українець викрав в узбека авто, а потім розбив та здав його на брухт
22-річний громадянин України може сісти в Польщі на 5 років.

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції у Варшаві, молодий чоловік ще в травні викрав авто Daewoo Matiz у громадянина Узбекистана.

Той хотів продати транспортний засіб, а українець зіграв роль покупця. Однак як тільки отримав ключі, нібито для тест-драйву, відразу втік, не заплативши за авто.

Викрадача затримали тільки зараз. Виявилося, що на чужому Daewoo Matiz він поїздив недовго. Молодий чоловік розбив його, а потім просто здав на брухт. Після арешту громадянин України зізнався у скоєному. За викрадення авто йому загрожує тепер до 5 років тюрми.

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Теги: Польща, українець, крадіжка, авто
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