У Польщі українець викрав в узбека авто, а потім розбив та здав його на брухт





Як пoвідoмляє



Той хотів продати транспортний засіб, а українець зіграв роль покупця. Однак як тільки отримав ключі, нібито для тест-драйву, відразу втік, не заплативши за авто.



Викрадача затримали тільки зараз. Виявилося, що на чужому Daewoo Matiz він поїздив недовго. Молодий чоловік розбив його, а потім просто здав на брухт. Після арешту громадянин України зізнався у скоєному. За викрадення авто йому загрожує тепер до 5 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22-річний громадянин України може сісти в Польщі на 5 років.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції у Варшаві, молодий чоловік ще в травні викрав авто Daewoo Matiz у громадянина Узбекистана.Той хотів продати транспортний засіб, а українець зіграв роль покупця. Однак як тільки отримав ключі, нібито для тест-драйву, відразу втік, не заплативши за авто.Викрадача затримали тільки зараз. Виявилося, що на чужому Daewoo Matiz він поїздив недовго. Молодий чоловік розбив його, а потім просто здав на брухт. Після арешту громадянин України зізнався у скоєному. За викрадення авто йому загрожує тепер до 5 років тюрми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію