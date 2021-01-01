У Польщі українець викрав в узбека авто, а потім розбив та здав його на брухт
Сьогодні, 16:42
22-річний громадянин України може сісти в Польщі на 5 років.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції у Варшаві, молодий чоловік ще в травні викрав авто Daewoo Matiz у громадянина Узбекистана.
Той хотів продати транспортний засіб, а українець зіграв роль покупця. Однак як тільки отримав ключі, нібито для тест-драйву, відразу втік, не заплативши за авто.
Викрадача затримали тільки зараз. Виявилося, що на чужому Daewoo Matiz він поїздив недовго. Молодий чоловік розбив його, а потім просто здав на брухт. Після арешту громадянин України зізнався у скоєному. За викрадення авто йому загрожує тепер до 5 років тюрми.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції у Варшаві, молодий чоловік ще в травні викрав авто Daewoo Matiz у громадянина Узбекистана.
Той хотів продати транспортний засіб, а українець зіграв роль покупця. Однак як тільки отримав ключі, нібито для тест-драйву, відразу втік, не заплативши за авто.
Викрадача затримали тільки зараз. Виявилося, що на чужому Daewoo Matiz він поїздив недовго. Молодий чоловік розбив його, а потім просто здав на брухт. Після арешту громадянин України зізнався у скоєному. За викрадення авто йому загрожує тепер до 5 років тюрми.
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Коментарі 1
Ще в мене вкраде коня! І з'їсть.......
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У Польщі українець викрав в узбека авто, а потім розбив та здав його на брухт
Сьогодні, 16:42