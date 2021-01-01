Погода в Луцьку на завтра, 29 серпня





Про це інформує Sinoptik.



Усю другу половину дня йтиме сильний дощ.



Температура вночі 13-11⁰ тепла, вдень 14⁰ тепла. Вітер західний - 2,5 м/с.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у неділю, 29 серпня, протягом усього дня буде триматися хмарна погода.Про це інформує Sinoptik.Усю другу половину дня йтиме сильний дощ.Температура вночі 13-11⁰ тепла, вдень 14⁰ тепла. Вітер західний - 2,5 м/с.

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