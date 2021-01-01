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Погода в Луцьку на завтра, 29 серпня

Погода в Луцьку на завтра, 29 серпня
У Луцьку у неділю, 29 серпня, протягом усього дня буде триматися хмарна погода.

Про це інформує Sinoptik.

Усю другу половину дня йтиме сильний дощ.

Температура вночі 13-11⁰ тепла, вдень 14⁰ тепла. Вітер західний - 2,5 м/с.

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Теги: погода, Луцьк
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