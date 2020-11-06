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Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО

Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
У Берестечківському професійно-технічному училищі №27 розпочали ремонт спортивного залу.

Про це інформують у пресслужбі луцької районної ради.

Оглянути навчальний заклад завітали голова Луцької районної ради Олександр Омельчук, його радник Юрій Ройко та народний депутат Вячеслав Рубльов.

Як розповів директор ПТУ Олександр Лейбик, окремого приміщення під спортзал в училищі не було, тому його облаштували у виробничій майстерні, але умови, в яких займалися студенти, вимагали негайного покращення.

Сесією Волинської обласної ради на ремонт спортзалу виділено 200 тисяч гривень. Однак, за словами пана Лейбика, цих коштів не достатньо, тому решту візьмуть із спецфонду закладу.

«Маємо підсобне господарство, діти навчаються і паралельно обробляють землю, також вирощуємо і продаємо сільськогосподарську продукцію: 100 гектарів сої в полі стоїть, з того і маємо кошти», - розповів директор ПТУ Олександр Лейбик.

«Тим, хто активно розвиває заклад, хочеться допомагати», - зауважив нардеп Вячеслав Рубльов.
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО
Училище на Волині матиме новий спортзал. ФОТО

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Теги: ремонт, спортзал, ПТУ, Берестечко
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