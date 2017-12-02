Бойовики обстріляли Авдіївку: восьмеро українських захисників – поранені

Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста вісім українських військових отримали поранення і бойові травми.Про це повідомляють у Telegram-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).Під час обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ. По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ."Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - звертають увагу в ТКГ.Українська делегація не бачить сенсу скликати позачергове засідання Підгрупи з безпеки, оскільки передбачає, що Росія вчергове відмовить у цьому.