Бойовики обстріляли Авдіївку: восьмеро українських захисників – поранені
Сьогодні, 18:47
Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста вісім українських військових отримали поранення і бойові травми.
Про це повідомляють у Telegram-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Під час обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ. По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.
"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - звертають увагу в ТКГ.
Українська делегація не бачить сенсу скликати позачергове засідання Підгрупи з безпеки, оскільки передбачає, що Росія вчергове відмовить у цьому.
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Про це повідомляють у Telegram-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).
Під час обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ. По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.
"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - звертають увагу в ТКГ.
Українська делегація не бачить сенсу скликати позачергове засідання Підгрупи з безпеки, оскільки передбачає, що Росія вчергове відмовить у цьому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Щоб грошенят на захист Європи і нати підкинув Байден. І зброї, хоч надувної..
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