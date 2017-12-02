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Бойовики обстріляли Авдіївку: восьмеро українських захисників – поранені

Бойовики обстріляли Авдіївку: восьмеро українських захисників – поранені
Під час сьогоднішнього обстрілу району Авдіївки і самого міста вісім українських військових отримали поранення і бойові травми.

Про це повідомляють у Telegram-каналі української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Під час обстрілу противник застосовував міномети і артилерію калібром 120 і 122 мм відповідно, що заборонено Мінськими угодами. На вимоги СЦКК припинити вогонь противник не реагував. Адекватну відповідь на обстріли надали ЗСУ. По лінії ТКГ і МЗС відповідні ноти направлено до ОБСЄ.

"Завданням противника є спровокувати нас на НЕ-адекватну відповідь, а потім на своєму вищому рівні заявити про "... агресивні дії України" і створити напругу, в ідеалі - зірвати відповідні переговори Президента України з Президентом США про подальші шляхи врегулювання конфлікту, в тому числі - на тему участі США в такому врегулюванні", - звертають увагу в ТКГ.

Українська делегація не бачить сенсу скликати позачергове засідання Підгрупи з безпеки, оскільки передбачає, що Росія вчергове відмовить у цьому.

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Теги: Авдіївка, обстріли, поранення
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Коментарі 1
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Щоб грошенят на захист Європи і нати підкинув Байден. І зброї, хоч надувної..
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