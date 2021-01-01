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Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО

Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО
Показали, яким був Володимир-Волинський в часи Другої світової війни.

Ретро світлини центральних вулиць Володимира-Волинського у 1944 році виставили учасники спільноти «Твій Влодимир» у Фейсбук.

Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО
Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО
Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО
Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО
Показали, яким був центр волинського міста у часи Другої світової війни.РЕТРОФОТО

Також дивіться ретро світлин Володимира-Волинського в часи Першої світової війни. Вони були знайдені в австрійському архіві.

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Теги: ретро світлини, Володимир
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