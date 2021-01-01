Українські літаки вивезли з Кабула близько 600 осіб – МЗС





Про це розповів глава офісу президента Андрій Єрмак на брифінгу в аеропорту "Бориспіль", -



Голова ОП вказав, що Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які цього хотіли, але не виключено, що в країні ще можуть залишатися українці. При цьому він зазначив, що в Україну з Кабула вилетіло три літаки, з них два вже приземлилися, а ще один очікується.



"Крім наших співвічизників рятували й іноземців – тих, хто опинився у небезпеці. Серед них – журналісти та правозахисники, жінки й діти, - розповів Єрмак. - Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові.

Операцію було цілком і повністю підготовлено та проведено силами українського Головного управління розвідки. Дякую нашим хлопцям за злагоджену роботу.



Громадяни України ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, й ми їх не покинемо. ОПУ постійно моніторить ситуацію.24 години на добу працює гаряча лінія МЗС України. Жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, не залишать напризволяще",- запевнив глава офісу президента



Захоплення талібами Афганістану, Евакуація біженців

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Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати і зобов'язали залишатися вдома.



25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців.



Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 Серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових в Афганістані завершилася до 31 Серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.



В результаті вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два літаки з евакуйованими людьми з Афганістану вже прибули в міжнародний аеропорт "Бориспіль". Всього вдалося вивезти близько 600 осіб, з них майже 80 українців.Про це розповів глава офісу президентана брифінгу в аеропорту "Бориспіль", - інформує УНІАН.Голова ОП вказав, що Україна евакуювала з Афганістану всіх українців, які цього хотіли, але не виключено, що в країні ще можуть залишатися українці. При цьому він зазначив, що в Україну з Кабула вилетіло три літаки, з них два вже приземлилися, а ще один очікується."Крім наших співвічизників рятували й іноземців – тих, хто опинився у небезпеці. Серед них – журналісти та правозахисники, жінки й діти, - розповів Єрмак. - Через напружену ситуацію, що склалась в Афганістані, нашим хлопцям довелося прориватися у місто і так само вертатись в умовах сильної протидії, виводячи цивільних із собою до місця евакуації. Обійшлося без втрат, і всі наші живі та здорові.Операцію було цілком і повністю підготовлено та проведено силами українського Головного управління розвідки. Дякую нашим хлопцям за злагоджену роботу.Громадяни України ще можуть залишатися в інших місцях Афганістану, й ми їх не покинемо. ОПУ постійно моніторить ситуацію.24 години на добу працює гаряча лінія МЗС України. Жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, не залишать напризволяще",- запевнив глава офісу президентаУ зв'язку з виведенням американських військ і військ НАТО з Афганістану радикальний рух "Талібан" став захоплювати міста в країні. Після того як таліби зайшли в Кабул тисячі людей намагаються покинути столицю Афганістану.Всупереч обіцянкам дотримуватися прав жінок бойовики "Талібану" вже заборонили їм працювати і зобов'язали залишатися вдома.25 серпня Міністерство закордонних справ України заявило, що після трьох евакуаційних українських рейсів на території Афганістану залишаються ще близько 90 українців.Повідомлялося, що рух "Талібан" заборонить евакуацію іноземних громадян з Кабула після 31 Серпня, а також вимагає, щоб евакуаційна місія іноземних військових в Афганістані завершилася до 31 Серпня, як раніше обіцяв Джо Байден.В результаті вибухів біля аеропорту в столиці Афганістану Кабулі загинули понад 100 осіб.

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