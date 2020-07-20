«Металіст» забив три м'ячі в Луцьку, не пропустивши жодного



Про перебіг матчу інформує



«Металіст» прибув до Луцька в якості явного фаворита, адже до цього поєдинку харків'яни ще не втратили жодного очка в новому сезоні першої ліги. І почали матч підопічні Олександра Кучера досить впевнено. Вже на 3-й хвилині після розіграшу кутового Мізюк пробив з близької відстані, але господарів поля виручив Неділько.



Приблизно до середини тайму гра проходила з ігровою перевагою гостей, а потім «Волинь» зуміла вирівняти гру і навіть створила кілька небезпечних моментів, але Рибка грав надійно.



Другий тайм вийшов більш рівним і цікавим. Господарі поля явно стали діяти смілівіше і почали частіше атакувати. Особливо хороший момент для взяття воріт був у Климеця, але він пробив поруч зі штангою.



А потім став забивати «Металіст». Початок гольової феєрії на 69-й хвилині поклав Кравіс дальнім ударом в «дев'ятку» Юрій Романюк, до речі вихованець Волинського футболу. Другий гол у ворота господарів поля після швидкої контратаки на 84-й хвилині провів Євген Банада. А остаточний рахунок на табло стадіону встановив вже у компенсований час теж після стрімкої коентраткі бразильський форвард Пейшото.



«Металіст» виграв з великим рахунком, набрав 18 очок і продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю.



Волинь - Металіст - 0:3

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 серпня, на луцькому «Авангарді» в рамках 6 туру Першої ліги Чемпіонату України з футболу вперше за більш ніж п’ять років зустрілися «Волинь» та «Металіст».Про перебіг матчу інформує sport.ua. «Металіст» прибув до Луцька в якості явного фаворита, адже до цього поєдинку харків'яни ще не втратили жодного очка в новому сезоні першої ліги. І почали матч підопічнідосить впевнено. Вже на 3-й хвилині після розіграшу кутовогопробив з близької відстані, але господарів поля виручивПриблизно до середини тайму гра проходила з ігровою перевагою гостей, а потім «Волинь» зуміла вирівняти гру і навіть створила кілька небезпечних моментів, але Рибка грав надійно.Другий тайм вийшов більш рівним і цікавим. Господарі поля явно стали діяти смілівіше і почали частіше атакувати. Особливо хороший момент для взяття воріт був у, але він пробив поруч зі штангою.А потім став забивати «Металіст». Початок гольової феєрії на 69-й хвилині поклавдальнім ударом в «дев'ятку», до речі вихованець Волинського футболу. Другий гол у ворота господарів поля після швидкої контратаки на 84-й хвилині провів. А остаточний рахунок на табло стадіону встановив вже у компенсований час теж після стрімкої коентраткі бразильський форвард«Металіст» виграв з великим рахунком, набрав 18 очок і продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю.Волинь - Металіст - 0:3

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