29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 29 серпня, у світі відзначають День шахтаря, а віряни відзначають Горіховий Спас.
Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.
Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.
У неділю, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна відмовляти в їжі та милостині бідним і мандрівним.
- Заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.
- Також небажано займатися важкою фізичною роботою.
- Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.
Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.
У неділю, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна відмовляти в їжі та милостині бідним і мандрівним.
- Заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.
- Також небажано займатися важкою фізичною роботою.
- Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Увірвалися до топ-5: українська збірна здобула за чотири дні Паралімпіади 34 медалі
28 серпень, 23:14
«Металіст» забив три м'ячі в Луцьку, не пропустивши жодного
28 серпень, 22:04
Українські літаки вивезли з Кабула близько 600 осіб – МЗС
28 серпень, 21:22
Користувачі «Дії» можуть стати посмертними донорами: що це означає
28 серпень, 20:43