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29 серпня на Волині: гортаючи календар

29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 29 серпня, у світі відзначають День шахтаря, а віряни відзначають Горіховий Спас.

Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.

Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.

У неділю, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не можна відмовляти в їжі та милостині бідним і мандрівним.
- Заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.
- Також небажано займатися важкою фізичною роботою.
- Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.


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