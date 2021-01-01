29 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 29 серпня, у світі відзначають День шахтаря, а віряни відзначають Горіховий Спас.Сьогодні день народження відзначає волинський журналіст і спортсмен, голова спортивної Асоціації працівників ЗМІ «Спорт-прес» В’ячеслав Бєлов.Вітаємо його, а також іменинників цього дня та бажає здоров’я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів.У неділю, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!- Сьогодні не можна відмовляти в їжі та милостині бідним і мандрівним.- Заборонено сваритися, лаятися і бажати комусь зла, тому що вважається, що все лихе повернеться з потрійною силою.- Також небажано займатися важкою фізичною роботою.- Викидати або наступати на хлібні крихти в цей день вважається великим гріхом.