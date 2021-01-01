На Волині змінають 4-серійну документалку про українське підпілля.ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 02:24
У селі Рокині, неподалік Луцька, тривають знімання документального проєкту "Українське підпілля на Волині". До створення стрічки залучили реконструкторів та істориків, – розповів Суспільному режисер проєкту Сергій Шараєвський.
Стрічку глядачі зможуть побачити вже у вересні в ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення.
У документальному проєкті запланували відзняти чотири серії. Перед написанням сценарію та початком знімань режисер консультувався з істориками, шукав світлини, які збереглися до нашого часу.
"Це будуть дві жіночі історії і дві чоловічі. Це прості люди, яких у свій час зачепила війна. Вони були патріоти і вони кожен по-різному взяли участь у підпільній боротьбі. У протистоянні з військами НКВС, німецькими військами", – розповідає Сергій Шараєвський.
Участь у зніманнях беруть кілька десятків акторів.
35-річний Михайло Курдельчук за професією вчитель інформатики. В документальній стрічці виконує роль вояків УПА та НКВС.
"Ти себе відчуваєш тією частиною історії, яка захищала дійсно долю простих мирних жителів, яка боролася за вільну і незалежну Україну. З чимось споріднює з тими вояками, які воюють зараз на сході. Вони там теж боронять нашу державу", – каже актор.
У документальному проєкті беруть участь реконструктори з Рівного, Києва, Луцька та інших міст. Вони відтворюють бої. Це – тривалий процес, який вимагає чимало досвіду і зусиль, розповідає керівник військово-історичної групи "Азимут" Володимир Патрай.
"Зараз частина учасників нашої групи у формі бійців Третього рейху, які у фільмі виконують свої функції. Вчора ми знімали 1947 рік, там вже були воїни УПА, воїни НКВС", – розповідає керівник військово-історичної групи.
Кожна серія документального проєкту "Українське підпілля на Волині" матиме тривалість 26 хвилин. В ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення щомісяця транслюватимуть по одній історії.
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Стрічку глядачі зможуть побачити вже у вересні в ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення.
У документальному проєкті запланували відзняти чотири серії. Перед написанням сценарію та початком знімань режисер консультувався з істориками, шукав світлини, які збереглися до нашого часу.
"Це будуть дві жіночі історії і дві чоловічі. Це прості люди, яких у свій час зачепила війна. Вони були патріоти і вони кожен по-різному взяли участь у підпільній боротьбі. У протистоянні з військами НКВС, німецькими військами", – розповідає Сергій Шараєвський.
Участь у зніманнях беруть кілька десятків акторів.
35-річний Михайло Курдельчук за професією вчитель інформатики. В документальній стрічці виконує роль вояків УПА та НКВС.
"Ти себе відчуваєш тією частиною історії, яка захищала дійсно долю простих мирних жителів, яка боролася за вільну і незалежну Україну. З чимось споріднює з тими вояками, які воюють зараз на сході. Вони там теж боронять нашу державу", – каже актор.
У документальному проєкті беруть участь реконструктори з Рівного, Києва, Луцька та інших міст. Вони відтворюють бої. Це – тривалий процес, який вимагає чимало досвіду і зусиль, розповідає керівник військово-історичної групи "Азимут" Володимир Патрай.
"Зараз частина учасників нашої групи у формі бійців Третього рейху, які у фільмі виконують свої функції. Вчора ми знімали 1947 рік, там вже були воїни УПА, воїни НКВС", – розповідає керівник військово-історичної групи.
Кожна серія документального проєкту "Українське підпілля на Волині" матиме тривалість 26 хвилин. В ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення щомісяця транслюватимуть по одній історії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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