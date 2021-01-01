вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША

Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
Цього року Луцьку виповнюється 936 років.

У перші дні осені, 4 та 5 вересня лучани та гості міста відзначатимуть День міста різноманітними заходами.

В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ.

За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
Сьогодні, 08:19
Заслужений артист України, який 30 років віддав волинській сцені, бореться з хворобою: колеги просять про допомогу
Сьогодні, 07:16
В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Сьогодні, 06:28
Фуд-зони, атракціони, ярмарки, концерт та вогняне шоу: День міста у шахтарському містечку на Волині.ФОТО
Сьогодні, 04:16
На Волині змінають 4-серійну документалку про українське підпілля.ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 02:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
Сьогодні, 08:19
 0
Заслужений артист України, який 30 років віддав волинській сцені, бореться з хворобою: колеги просять про допомогу
Сьогодні, 07:16
 0
В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Сьогодні, 06:28
 0
Фуд-зони, атракціони, ярмарки, концерт та вогняне шоу: День міста у шахтарському містечку на Волині.ФОТО
Сьогодні, 04:16
 0
На Волині змінають 4-серійну документалку про українське підпілля.ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 02:24
 0
Медіа
відео
1/8