Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША





У перші дні осені, 4 та 5 вересня лучани та гості міста відзначатимуть День міста різноманітними заходами.



В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ.



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