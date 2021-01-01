Коли і яким буде День міста у Луцьку. АФІША
Сьогодні, 08:19
Цього року Луцьку виповнюється 936 років.
У перші дні осені, 4 та 5 вересня лучани та гості міста відзначатимуть День міста різноманітними заходами.
В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ.
За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій".
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У перші дні осені, 4 та 5 вересня лучани та гості міста відзначатимуть День міста різноманітними заходами.
В програмі - урочисті заходи, концерти, фестивалі, культурно-мистецькі дійства, перфоманси та спортивні змагання, приурочені до Дня міста. А також головний святковий концерт, хедлайнером якого буде гурт СКАЙ.
За посиланням розміщена інтерактивна афіша, де можна оглянути детальну інформацію щодо святкових подій".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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