Фуд-зони, атракціони, ярмарки, концерт та вогняне шоу: День міста у шахтарському містечку на Волині.ФОТО





На площі Чорновола встановлені фуд-зони та атракціони. На бульварі Шевченка тим часом працювали мистецька алея та ярмарок сувенірів.



Святкова програма розпочалася о 14:00 на головній сцені Нововолинська, яку встановили на проспекті Дружби. Міський голова Борис Карпус подякував шахтарям, вчителям, медикам, працівникам культури, промисловості та комунальної сфери, підприємцям, які своєю щоденною працею розвивають та дбають про місто.



“Вітаю всіх з Днем міста. Впевнений, що ми будемо перетворювати й надалі Нововолинськ на комфортне місто. І, що кожен з вас стане співучасником успішного, сучасного Нововолинська”, – сказав міський голова.



Привітати нововолинців зі святом приїхали помічник народного депутата Ігоря Гузя, депутат Волинської облради Андрій Бокоч, міський голова Володимира Ігор Пальонка, очільник Володимир-Волинської районної ради Віктор Хиць, голова Володимир-Волинської РДА Юрій Лобач, депутати Волинської облради Валентин Кошельник, Ярослав Матвійчук і Юрій Сиротюк та інші.



За трудові досягнення та внесок у розбудову Нововолинської громади міський голова Нововолинська вручив подяки та грамоти представникам трудових колективів Нововолинської громади.



Тим часом на площі Чорновола розгорнулися фуд-кори. І містяни мали змогу поласувати стравами з мангала.



А на бульварі Шевченка працювала мистецька алея. Впродовж дня можна було придбати вироби народних майстрів, зробити світлину на фотозоні, замовити у художника портрет.



У місцевому парку працювали аніматори, які розважали малечу цікавими конкурсами, та казкові герої, які залюбки її веселили. Також під час святкових заходів працювали атракціони.



А за Палацом культури відбулися показові виступи трюкової їзди на самокатах і скейтбордах.



Пізніше розпочався святковий концерт за участю Світлани Тарабарової та вогняне шоу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди Дня міста та Дня шахтаря у Нововолинську відбулося безліч цікавих та інтерактивних розваг. Фоторепортаж з святкування висвітлює " БУГ ".На площі Чорновола встановлені фуд-зони та атракціони. На бульварі Шевченка тим часом працювали мистецька алея та ярмарок сувенірів.Святкова програма розпочалася о 14:00 на головній сцені Нововолинська, яку встановили на проспекті Дружби. Міський головаподякував шахтарям, вчителям, медикам, працівникам культури, промисловості та комунальної сфери, підприємцям, які своєю щоденною працею розвивають та дбають про місто.“Вітаю всіх з Днем міста. Впевнений, що ми будемо перетворювати й надалі Нововолинськ на комфортне місто. І, що кожен з вас стане співучасником успішного, сучасного Нововолинська”, – сказав міський голова.Привітати нововолинців зі святом приїхали помічник народного депутата, депутат Волинської облради, міський голова Володимира Ігор Пальонка, очільник Володимир-Волинської районної ради, голова Володимир-Волинської РДА, депутати Волинської облрадита інші.За трудові досягнення та внесок у розбудову Нововолинської громади міський голова Нововолинська вручив подяки та грамоти представникам трудових колективів Нововолинської громади.Тим часом на площі Чорновола розгорнулися фуд-кори. І містяни мали змогу поласувати стравами з мангала.А на бульварі Шевченка працювала мистецька алея. Впродовж дня можна було придбати вироби народних майстрів, зробити світлину на фотозоні, замовити у художника портрет.У місцевому парку працювали аніматори, які розважали малечу цікавими конкурсами, та казкові герої, які залюбки її веселили. Також під час святкових заходів працювали атракціони.А за Палацом культури відбулися показові виступи трюкової їзди на самокатах і скейтбордах.Пізніше розпочався святковий концерт за участю

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