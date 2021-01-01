В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи





Відповідні зміни передбачає наказ Міністерстві освіти і науки, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року,



У документі відображатимуться результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.



Свідоцтва про початкову освіту будуть лише електронними. Їх не будуть видавати у виді пластикової картки чи друкувати на спеціальному бланку.



"Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту", – зазначили в МОН.



Але за бажанням батьків школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.



Замовляти дублікат свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.



Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.



Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за затвердженим зразком, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відтепер в українських школах після закінчення початкових класів діти отримуватимуть електронні свідоцтва.Відповідні зміни передбачає наказ Міністерстві освіти і науки, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року, повідомили у МОН.У документі відображатимуться результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.Свідоцтва про початкову освіту будуть лише електронними. Їх не будуть видавати у виді пластикової картки чи друкувати на спеціальному бланку."Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту", – зазначили в МОН.Але за бажанням батьків школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.Замовляти дублікат свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за затвердженим зразком, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

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