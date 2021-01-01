В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Сьогодні, 06:28
Відтепер в українських школах після закінчення початкових класів діти отримуватимуть електронні свідоцтва.
Відповідні зміни передбачає наказ Міністерстві освіти і науки, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року, повідомили у МОН.
У документі відображатимуться результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.
Свідоцтва про початкову освіту будуть лише електронними. Їх не будуть видавати у виді пластикової картки чи друкувати на спеціальному бланку.
"Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту", – зазначили в МОН.
Але за бажанням батьків школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.
Замовляти дублікат свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.
Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.
Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за затвердженим зразком, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідні зміни передбачає наказ Міністерстві освіти і науки, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року, повідомили у МОН.
У документі відображатимуться результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.
Свідоцтва про початкову освіту будуть лише електронними. Їх не будуть видавати у виді пластикової картки чи друкувати на спеціальному бланку.
"Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту", – зазначили в МОН.
Але за бажанням батьків школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.
Замовляти дублікат свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.
Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.
Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за затвердженим зразком, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Заслужений артист України, який 30 років віддав волинській сцені, бореться з хворобою: колеги просять про допомогу
Сьогодні, 07:16
В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Сьогодні, 06:28
Фуд-зони, атракціони, ярмарки, концерт та вогняне шоу: День міста у шахтарському містечку на Волині.ФОТО
Сьогодні, 04:16