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В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи

В Україні видаватимуть свідоцтва про закінчення початкової школи
Відтепер в українських школах після закінчення початкових класів діти отримуватимуть електронні свідоцтва.

Відповідні зміни передбачає наказ Міністерстві освіти і науки, який набуває чинності з 1 вересня 2021 року, повідомили у МОН.

У документі відображатимуться результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів.

Свідоцтва про початкову освіту будуть лише електронними. Їх не будуть видавати у виді пластикової картки чи друкувати на спеціальному бланку.

"Школі не потрібно обліковувати видачу свідоцтв про початкову освіту", – зазначили в МОН.

Але за бажанням батьків школа видаватиме паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), протягом 5 днів після їхнього звернення.

Замовляти дублікат свідоцтва також не потрібно: якщо батьки втратять паперову копію, вони можуть звернутися до школи для повторного отримання копії.

Якщо учень має порушення зору, за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.

Оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за затвердженим зразком, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

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Теги: свідоцтва про початкову освіту
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