Коронавірус в Україні: якою є статистика за минулу добу





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



Також за минулу добу:



◾️ госпіталізували – 772 особи;

◾️ летальних випадків – 34;

◾️ одужало – 685 осіб.



За добу протестовано:



◾️ методом ПЛР – 18 344 особи,

◾️ методом ІФА – 3 661 особа,

◾️ експрес-тестами – 16 859 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



◾️ захворіло – 2 284 191 осіб;

◾️ одужало – 2 206 392 осіб;

◾️ летальних випадків – 53 720;

◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 949 470.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 140 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 86 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 134 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 101 випадок;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 121 випадок;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 156 випадків;

Херсонська область – 77 випадків;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 24 випадки;

Чернівецька область – 126 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40).Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 772 особи;◾️ летальних випадків – 34;◾️ одужало – 685 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 18 344 особи,◾️ методом ІФА – 3 661 особа,◾️ експрес-тестами – 16 859 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 284 191 осіб;◾️ одужало – 2 206 392 осіб;◾️ летальних випадків – 53 720;◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 949 470.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 240 випадків;Вінницька область – 34 випадки;Волинська область – 21 випадок;Дніпропетровська область – 140 випадків;Донецька область – 132 випадки;Житомирська область – 86 випадків;Закарпатська область – 11 випадків;Запорізька область – 66 випадків;Івано-Франківська область – 57 випадків;Київська область – 134 випадки;Кіровоградська область – 20 випадків;Луганська область – 29 випадків;Львівська область – 101 випадок;Миколаївська область – 15 випадків;Одеська область – 121 випадок;Полтавська область – 29 випадків;Рівненська область – 30 випадків;Сумська область – 63 випадки;Тернопільська область – 67 випадків;Харківська область – 156 випадків;Херсонська область – 77 випадків;Хмельницька область – 62 випадки;Черкаська область – 24 випадки;Чернівецька область – 126 випадків;Чернігівська область – 65 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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