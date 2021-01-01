Коронавірус в Україні: якою є статистика за минулу добу
Сьогодні, 09:14
За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксували 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 134, медпрацівників – 40).
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 772 особи;
◾️ летальних випадків – 34;
◾️ одужало – 685 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 18 344 особи,
◾️ методом ІФА – 3 661 особа,
◾️ експрес-тестами – 16 859 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 284 191 осіб;
◾️ одужало – 2 206 392 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 720;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 949 470.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 240 випадків;
Вінницька область – 34 випадки;
Волинська область – 21 випадок;
Дніпропетровська область – 140 випадків;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 86 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 134 випадки;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 101 випадок;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 121 випадок;
Полтавська область – 29 випадків;
Рівненська область – 30 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 156 випадків;
Херсонська область – 77 випадків;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 24 випадки;
Чернівецька область – 126 випадків;
Чернігівська область – 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 772 особи;
◾️ летальних випадків – 34;
◾️ одужало – 685 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 18 344 особи,
◾️ методом ІФА – 3 661 особа,
◾️ експрес-тестами – 16 859 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 284 191 осіб;
◾️ одужало – 2 206 392 осіб;
◾️ летальних випадків – 53 720;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 11 949 470.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 240 випадків;
Вінницька область – 34 випадки;
Волинська область – 21 випадок;
Дніпропетровська область – 140 випадків;
Донецька область – 132 випадки;
Житомирська область – 86 випадків;
Закарпатська область – 11 випадків;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 57 випадків;
Київська область – 134 випадки;
Кіровоградська область – 20 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 101 випадок;
Миколаївська область – 15 випадків;
Одеська область – 121 випадок;
Полтавська область – 29 випадків;
Рівненська область – 30 випадків;
Сумська область – 63 випадки;
Тернопільська область – 67 випадків;
Харківська область – 156 випадків;
Херсонська область – 77 випадків;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 24 випадки;
Чернівецька область – 126 випадків;
Чернігівська область – 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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